DIRECT - Attaque au couteau à Rambouillet : Une quatrième personne placée en garde à vue

Une agente administrative travaillant au commissariat de Rambouillet a été tuée à l'arme blanche ce vendredi à Rambouillet (Yvelines). L'assaillant a été abattu et a crié «Allah Akbar» au moment de commetre son crime. Suivez l'évolution de la situation en direct.

17h26

Une quatrième personne a été placée en garde à vue ce samedi en début d'après-midi dans le cadre de l'enquête. Il s'agit d'un membre de l'entourage de l'attaquant. Trois autres personnes sont toujours en garde à vue.

14H52

Emmanuel Macron a rendu visite ce samedi à la famille de la policière assassinée, apprend-t-on de l'AFP. Le président s'est rendu à Thoiry (Yvelines) dans la boulangerie de l'époux de la fonctionnaire de police, pour apporter son soutien à sa famille «très bouleversée et très digne», a annoncé l'Elysée.

Il s'était auparavant entretenu dans la matinée avec le commissaire divisionnaire de Rambouillet pour lui exprimer «tout son soutien ainsi qu'aux collègues fonctionnaires de police», a précisé la présidence à l'AFP.

13H10

Des proches de l'assaillant tunisien qui a égorgé une policière française près de Paris, ont déclaré samedi à l'AFP que c'était un homme «calme» et «pas particulièrement pieux», au lendemain de cette attaque assimilée au «terrorisme islamiste». «C'était quelqu'un de calme, pas particulièrement pieux», a indiqué à l'AFP un cousin, Noureddine, qui reconnaît ne pas avoir pas vu Jamel Gorchene, 36 ans, depuis longtemps.

L'un de ses beau-frère a indiqué à un correspondant de l'AFP qu'il était revenu deux semaines en Tunisie récemment. Mais des proches de l'assaillant ont refusé de répondre aux questions des médias jusqu'ici.

Installée dans la périphérie de M'saken, ville moyenne du centre-est de la Tunisie, celle famille réside dans une maison simple d'un étage, aux murs récemment blanchis.

Vendredi 23 avril

20h14

Info CNEWS. 3 personnes ont été placées en garde à vue.

19h57

L'assaillant avait dans son téléphone une vidéo de propagande jihadiste en lecture, selon des sources concordantes à CNEWS.

18h07

Info CNEWS. Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a demandé aux préfets de renforcer les mesures de sécurité dans et aux abords des commissariats ainsi que des brigades de gendarmerie, notamment au niveau des postes d'accueil.

17h58

Le chef de l'Etat a réagi au meurtre de Stéphanie, agente administrative de 49 ans.

Elle était policière. Stéphanie a été tuée dans son commissariat de Rambouillet, sur les terres déjà meurtries des Yvelines. La Nation est aux côtés de sa famille, de ses collègues et des forces de l’ordre. Du combat engagé contre le terrorisme islamiste, nous ne céderons rien. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 23, 2021

17H32

«Notre détermination à lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes est plus que jamais intacte», a déclaré Jean Castex depuis Rambouillet.

Jean Castex sur l'attaque au commissariat de Rambouillet : "Notre détermination à lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes est plus que jamais intacte" pic.twitter.com/pG5YxIL6vA — CNEWS (@CNEWS) April 23, 2021

17h01

Le parquet antiterroriste se saisit des faits et ouvre une enquête de flagrance des chefs d'assassinat sur personne dépositaire de l'autorité publique en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroriste, confiée conjointement à la DCPJ et à la DGSI.

16h37

Le Premier ministre Jean Castex vient de réagir à l'attaque de Rambouillet. Emmanuel Macron est de son côté dans l'avion qui le ramène du Tchad, où il assistait aux obsèques d'Idriss Déby, le président tchadien.

La République vient de perdre l’une de ses héroïnes du quotidien, dans un geste barbare et d’une infinie lâcheté.



À ses proches, je veux faire part du soutien de la Nation tout entière.



À nos forces de sécurité, je veux dire que je partage leur émotion et leur indignation. — Jean Castex (@JeanCASTEX) April 23, 2021

16h34

Benjamin Camboulives, Alternative Police :«Le police bashing nuit à notre action (…) Ce n’est pas quelque chose de favorable pour le travail de la police» #90MinutesInfo pic.twitter.com/mNrd7oVyuf — CNEWS (@CNEWS) April 23, 2021

16h32

Le périmètre est bouclé.Jean Castex et Gérald Darmanin viennent d'arriver sur place.

16h11

La députée de la 10e circonscription des Yvelines Aurore Bergé a réagi sur l'antenne de CNEWS.

Aurore Bergé, députée LREM des Yvelines :«C’est le soutien tout entier du pays qui doit s’exprimer pour les forces de l’ordre (…) Je crois que c’est important de se dire que cette exécution doit nous rappeler que nous devons toujours les soutenir» #90MinutesInfo pic.twitter.com/c52S48JBhr — CNEWS (@CNEWS) April 23, 2021

15h37

Jean Castex et Gérald Darmanin se rendent sur place.

15h36

L'identité de l'assaillant est inconnue des fichiers et des services de renseignement.

15h33

Âgé de 36 ans et d'origine tunisienne, l'assaillant serait arrivé en 2009 en France en situation irrégulière mais aurait été régularisé depuis.

15h32

L’individu, qui aurait crié «Allah Akbar» au moment de commettre son crime, est mort de ses blessures.

15h14

Malgré les soins prodigués par les pompiers, une agente administrative, âgée de 49 ans, est décédée.

15h10

Aux alentours de 14h20, un homme a fait irruption dans le commissariat de Rambouillet. Armé d’un couteau, il s’en est violemment pris à une agente administrative qui revenait de son déjeuner, en la poignardant à la gorge, avant d'être blessé par des tirs de policiers.