Coronavirus : Emmanuel Macron répond à Selena Gomez et annonce l’envoi de vaccins en Afrique

Le message est passé. Emmanuel Macron a annoncé l’envoi de doses de vaccins contre le coronavirus en Afrique. Une déclaration qui fait écho à l'appel de Selena Gomez. La star américaine avait interpellé de nombreux dirigeants internationaux sur Twitter samedi soir, dont le chef de l'Etat français, pour demander un accès équitable aux vaccins anti-Covid.

Et ce, alors qu'un concert caritatif «Vax Live», doit se tenir le 8 mai prochain.

«La France vient d’envoyer les premières doses destinées à Covax. Ces doses AstraZeneca s’envolent, à l’heure où je vous parle, vers l’Afrique de l’Ouest, conformément aux mécanismes d’allocation équitable de Covax», a annoncé le président Emmanuel Macron dans une vidéo publiée sur Twitter. Ajoutant également que «e temps est venu de partager. Notre santé se joue aussi dans les pays les plus pauvres ».

«Nos populations les plus vulnérables sont progressivement couvertes, et nous allons recevoir de plus en plus de vaccins. Nous avons largement les moyens d’accélérer notre solidarité qui passe par le don de doses», continue-t-il d'expliquer dans son message.

Ainsi, «notre objectif, avec ces dons, est de permettre à tous les pays, notamment en Afrique, de vacciner leurs populations les plus prioritaires, en commençant d’ailleurs par les personnels de santé», a ajouté le président de la République.

Un appel aux dirigeants internationaux

Dans une série de tweets, la chanteuse américaine s'était adressée ce samedi au président français, ainsi qu'à son homologue américain Joe Biden, à la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, à la première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern, et aux dirigeants espagnol et italien Pedro Sanchez et Mario Draghi, à chaque fois avec un message similaire, les appelant à fournir des doses de vaccins aux pays dans le besoin.

«Rejoignez-moi et envoyez un message à la France d'Emmanuel Macron et aux autres leaders du G7 pour leur demander de promettre des dollars ou des doses afin d'aider tout le monde à travers la planète à lutter contre la pandémie de Covid-19», avait-elle notamment écrit à l'adresse du chef d'Etat français.