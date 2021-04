Vaccination : chauffeurs de bus, agents d’entretien, caissiers de plus de 55 ans… découvrez quels sont les métiers prioritaires

Le 22 avril dernier, le ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion a dévoilé les nouvelles mises à jour de vaccination pour les professionnels de plus de 55 ans.

Après les enseignants, les assistances maternelles ou encore les forces de l’ordre annoncés en fin de semaine dernière, une vingtaine de nouvelles professions s'ajoutent à la liste des métiers prioritaires au vaccin.

Les personnes de plus 55 ans dont leurs professions les amènent à être plus en contact avec le virus, sont vaccinés à compter de ce week-end du 24 et 25 avril. Une étape qui concerne environ 400 000 personnes et qui se déroulera sur au moins les deux prochaines semaines.

#COVID19 | Des créneaux de vaccination sont réservés aux professionnels de + de 55 ans dont les activités les amènent à être plus en contact avec le virus, afin qu’ils se fassent vacciner plus facilement.⤵️https://t.co/7hXqo0Zn0N — Ministère du Travail (@Travail_Gouv) April 22, 2021

Parmi les professionnels du secteur privé, on retrouve les métiers suivant : les conducteurs de véhicule (bus, livreur, routiers), le personnel de bords des ferry et des navettes fluviales, les chauffeurs de taxi ou VTC, les contrôleurs de transports publics, les agents d’entretien et éboueurs, les agents de gardiennage et de sécurité, les employés de commerces d’alimentation, les professionnels des pompes funèbres et les ouvriers de l’industrie agroalimentaire.

Si pour le moment les professionnels du BTP ne sont pas encore inclus, les intérimaires de la liste des métiers sont pour leur part éligibles.

Depuis ce samedi, les centres de vaccination identifiés par les agences régionales de santé (ARS) peuvent accueillir les travailleurs bénéficiaires durant des créneaux réservés et prioritaires.

Bien entendu, ces derniers sont invités à se présenter avec un justificatif sous forme de bulletin de salaire mentionnant la profession exercée, ou d’une carte professionnelle. Il leur est également possible de télécharger et de remplir une attestation sur l’honneur disponible sur le site internet du gouvernement.

Les sélections ont donc évolué et tient compte de trois nouveaux critères pour ces métiers de la deuxième ligne qui sont : la difficulté à respecter les gestes barrières, l’exercice du métier en milieu clos et les métiers davantage à risque identifiés par l’institut Pasteur. Toutefois, il faut savoir que ces conditions n’ont pas besoin d’être cumulés.