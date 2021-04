Attaque au couteau à Rambouillet : plusieurs cérémonies aujourd'hui en hommage à Stéphanie

Trois jours après l'attaque terroriste de Rambouillet, qui a coûté la vie à Stéphanie M., plusieurs cérémonies sont organisées aujourd'hui pour honorer la mémoire de l'agente administrative.

La principale aura lieu à Rambouillet même, à 17h30. Dans cette commune des Yvelines, «en deuil» après la mort de la cette femme de 49 ans, poignardée à l'entrée du commissariat dans lequel elle travaillait depuis plus de vingt ans, un hommage sera rendu sur le parvis de l'Hôtel de ville.

Madame Véronique MATILLON, Maire de RAMBOUILLET, et son Conseil Municipal, rendront hommage lundi 26 avril à 17h30 à la fonctionnaire de police assassinée dans l’exercice de ses fonctions



L'hommage se tiendra sur le parvis de l’Hôtel de Ville



En plus de la maire, Véronique Matillon, et de son Conseil municipal, la cérémonie sera suivie par Gérard Larcher, président du Sénat et ancien édile de Rambouillet (de 1983 à 2004, puis de 2007 à 2014).

En marge de la cérémonie, «un registre de condoléances sera mis à disposition dans le hall de l’Hôtel de ville et une boîte sera aussi disponible [...] si des personnes souhaitent faire un don», précise la mairie.

Les policiers mobilisés

A la même heure, d'autres hommages seront organisés un peu partout en France. En effet, plusieurs syndicats de policiers ont appelé les forces de l'ordre à se rassembler symboliquement devant leur bâtiment (commissariat, gendarmerie...) à 17h30 en hommage à leur collègue.

«Ensemble face à la barbarie et dans la douleur, nos métiers différents nous exposent pourtant tous de la même manière, sans distinction», ont ainsi déclaré Unité SGP Police et la FSMI FO.

Enfin, une cérémonie devrait se tenir dans la semaine à Saint-Léger-en-Yvelines, la commune où la victime habitait avec son mari et leurs deux filles.