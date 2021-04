Coronavirus : des centaines de capteurs de CO2 déployées dans les écoles parisiennes

Alors que les écoles s'apprêtent à rouvrir leurs portes ce lundi 26 avril, jusqu'à 500 capteurs de CO2 ont commencé à être déployés dans près de 200 établissements parisiens. Un outil technologique qui pourrait faire ses preuves.

Plébiscités par de plus en plus de maires, d'élus locaux et par le ministre de l'Education lui-même, les capteurs de CO2 semblent être des outils inévitables pour lutter contre la propagation du Covid-19. A tel point que la municipalité parisienne a décidé de déployer jusqu'à 500 capteurs dans près de 200 crèches, maternelles, primaires et collèges de la ville.

Vers une aération saine des classes ?

Le but selon Anne Souyris, l'adjointe à la mairie de Paris chargée de la santé ? Mesurer le taux de CO2 dans une classe ou un réfectoire», en déduire ensuite quand il faut ouvrir les fenêtres et réduire ainsi la transmission du Covid-19, présent dans l'air. Et le principe est simple : dès que la concentration de dioxyde de carbone est trop forte, un bouton orange puis un autre rouge s'allument.

«Comme le demandent les syndicats enseignants, nous aurons déployé entre mars et mai 500 capteurs de CO2 dans les écoles et crèches parisiennes pour une aération saine des classes et pour réduire la transmission du Covid-19», a ainsi fait savoir Anne Souyris. De quoi rassurer les enseignants et les parents d'élèves en ce jour de rentrée des classes.

Comme le demandent les syndicats enseignants, nous aurons déployé entre mars et mai 500 capteurs de CO2 dans les écoles et crèches parisiennes pour une aération saine des classes et pour réduire la transmission du #COVID19. pic.twitter.com/FFrm5bFiJ7 — Anne Souyris (@annesouyris) April 21, 2021

un outil déjà en place

Pour autant, cet outil technologique n'a rien d'une nouveauté, puisque certains élus s'étaient déjà intéressés à cette solution. C'est le cas de Delphine Bürkli, la maire du 9e arrondissement de Paris, qui avait commandé des capteurs de CO2 il y a plusieurs années déjà. Bien avant le début de la crise sanitaire liée au coronavirus.

«Depuis 2019, toutes les classes des écoles du 9e arrondissement de Paris sont équipées de capteurs CO2 et de purificateurs d’air (filtre Hepa13)», s'est d'ailleurs récemment félicitée Delphine Bürkli, ajoutant que «ces dispositifs [étaient] efficaces pour lutter contre les pollutions, les particules, les poussières et certains virus».

L'élue a d'ailleurs salué la «décision salutaire» du ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer, qui a récemment encouragé les collectivités à se doter de ces capteurs CO2 ainsi que de purificateurs d'air. Au même titre qu'il a préconisé la tenue des cours et autres activités scolaires «en plein air». «La saison le permet», a-t-il précisé.

A noter enfin que cette solution avait également été retenue par la région Ile-de-France, présidée par Valérie Pécresse (Libres! ex LR), qui a déjà fait équiper les cantines de l'ensemble des 465 lycées publics dont elle a la charge. Encore insuffisant soulignent les élus franciliens de gauche, qui réclament que les salles, et non seulement les réfectoires, en soient équipées.