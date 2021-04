Covid-19 : dans certaines circonstances, le masque n'est plus utile si vous êtes vacciné

Alors que la campagne vaccinale s’est intensifiée dans l’Hexagone, le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) a légèrement adapté les gestes barrières pour les personnes ayant bénéficié d'un «schéma vaccinal complet» contre le Covid-19.

Dans un rapport publié ce dimanche 25 avril, l’instance chargée d'apporter une aide à la décision au ministre de la Santé a en effet indiqué que, dans le cadre privé familial ou amical, les personnes qui se trouvent dans un milieu clos et qui ont reçu deux doses de vaccin, peuvent enlever leur masque de protection.

Le Haut Conseil de santé publique précise toutefois que cela est possible à condition de respecter les autres mesures barrières, à savoir l’hygiène des mains, la distanciation physique, l’aération de la pièce et la règle des six personnes.

A noter également que cette recommandation ne s’applique pas dès lors que l’un des membres n’est pas vacciné ou qu’il présente un facteur de risque de formes graves de Covid-19 (âge, comorbidités), est-il souligné.

Concernant le cadre collectif en population générale (collectivités et milieux extérieurs ouverts), le HCSP recommande de continuer à respecter les mesures barrières, dont le port de masque, et de limitation des déplacements, «en accord avec l’évolution des décisions nationales en fonction de l’avancée de la couverture vaccinale».

Mais aussi de ne pas participer ou organiser des regroupements de personnes au-delà de ce qui est réglementairement autorisé, alors qu’une fête géante a été organisée ce dimanche 25 avril, dans le parc des Buttes-Chaumont, dans le 19e arrondissement de Paris.

une reprise de la vie sociale «dans la seconde partie de 2021»

D’une manière générale, l’instance invite les citoyens à rester prudents, le virus et ses variants circulant toujours activement sur le territoire national. Elle rappelle notamment que, pour l’heure, on ignore si les personnes ayant reçu deux injections peuvent transmettre le virus à autrui.

Elle reste cependant optimiste en indiquant que l’intensification de la campagne vaccinale devrait permettre «la reprise progressive d’une vie sociale et économique dans la seconde partie de l’année 2021».