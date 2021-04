Déconfinement : voyages, couvre-feu, commerces...Ce qui changera à partir du 3 mai

A compter du lundi 3 mai, la France va progressivement entamer son déconfinement. Alors que «le pic de la troisième vague de l'épidémie semble derrière nous», a indiqué le Premier ministre Jean Castex, plusieurs mesures sanitaires vont en effet être assouplies.

Les collèges et les lycées

Après une semaine d'enseignement à distance, les lycéens feront leur rentrée le 3 mai en demi-jauge. Concernant les collèges, la rentrée s'effectuera le même jour, mais en présentiel, sauf pour les élèves de 4e et de 3e des 15 départements les plus touchés par la pandémie de Covid-19. Ces derniers feront aussi leur rentrée en «demi-jauge», a précisé le 22 avril dernier le ministre de l’Education nationale, Jean-Michel Blanquer.

Dans le détail, les territoires concernés par cet enseignement hybride sont : le Nord, l'Aisne, l'Oise, les Yvelines, la Seine-et-Marne, la Seine-Saint-Denis, les Hauts-de-Seine, le Val d'Oise, le Val-de-Marne, l'Essonne, Paris, la Sarthe, la Loire, le Rhône et les Bouches-du-Rhône.

Les limites de déplacements

Cette date marquera d’autre part la fin des limites de déplacements en journée. «Il n'y a pas de changement par rapport à ce qu'avait annoncé le président de la République», a confirmé mercredi dernier le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, à l'issue du Conseil des ministres.

Une information confirmée ce jeudi 21 avril par Jean Castex lors d’une conférence de presse sur la situation sanitaire en France. «A partir du 3 mai, nous pourrons lever les contraintes de déplacement en journée», a déclaré le Premier ministre.

Entre 6h du matin et 19h, les Français pourront donc circuler librement au-delà du rayon maximal des 10 kilomètres autour du domicile imposé depuis le 5 avril sans se munir d’une attestation de déplacement. Il sera également possible d'aller d'une région à l'autre.

Le couvre-feu

Si les Français pourront se déplacer sans se soucier du nombre de kilomètres, ils devront en revanche continuer à regagner leur domicile avant 19h, sauf exceptions (activité professionnelle, motif médical, impérieux…).

Le chef du gouvernement estime qu’il ne serait «pas prudent» de lever le couvre-feu dès le début du mois de mai. En place depuis le mois de décembre sur l’ensemble du territoire, «il sera maintenu jusqu'à nouvel ordre», a-t-il fait savoir.

Toutefois, il pourrait être assoupli. En visite dans une école de Melun (Seine-et-Marne) ce lundi matin, Emmanuel Macron a en effet assuré que le gouvernement allait «essayer de le décaler un peu car 19h c'est très tôt».

Les commerces «non-essentiels»

Pour aller au restaurant ou faire les magasins, il faudra en revanche attendre un peu plus longtemps. Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a confirmé ce lundi 26 avril que la réouverture des commerces aura lieu mi-mai, à compter du 15 mai, et non dès le 10 mai, comme l’a demandé le président du Medef Geoffroy Roux de Bézieux.

«L'horizon qui a été fixé par le président de la République, c'est la mi-mai», a affirmé ce lundi sur Europe 1 Bruno Le Maire. Et la mi-mai, a souligné le ministre de l'Economie, «c'est plutôt le 15 mai que le 10 mai».

Les lieux de culture

Idem pour se rendre au cinéma, au théâtre, ou déambuler dans les allées d’un musée. La date de réouverture des lieux de culture n'est pas encore fixée mais elle le sera «prochainement», a indiqué ce lundi 26 avril Gabriel Attal.

Le président de la République s’adressera aux Français dans les jours à venir pour «leur donner les étapes du calendrier de réouverture» de certaines terrasses et lieux de culture prévue pour la «mi-mai», a poursuivi le secrétaire d'Etat.

Les voyages internationaux

La règle des 10 kilomètres étant levée à compter du 3 mai, on peut espérer que les Français, sur présentation d'un test PCR négatif de moins de 72 heures, pourront voyager à l’étranger, à condition que les frontières des autres pays soient ouvertes. Mais pour l’heure, aucune annonce officielle concernant les voyages internationaux n'a été faite par le gouvernement.

Dans un avis datant du 23 avril, le ministère des Affaires étrangères rappelle que «tous les déplacements depuis l’étranger vers la France et de France vers l’étranger restent strictement déconseillés jusqu’à nouvel ordre».