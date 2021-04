DIRECT - Coronavirus: le nombre de malades en réanimation au dessus de la barre des 6.000

Le gouvernement a confirmé le maintien du calendrier de déconfinement annoncé par Emmanuel Macron, en dépit des contaminations toujours élevées. Suivez toute l'actualité de la crise du coronavirus.

19h58

Les Etats-Unis vont fournir à d'autres pays 60 millions de doses du vaccin d'AstraZeneca contre le Covid-19, a déclaré lundi un haut responsable de la Maison Blanche, dont la décision de ne pas exporter ce vaccin, pas encore autorisé par les autorités américaines, faisait l'objet de critiques.

19h

Le nombre de malades du Covid-19 en réanimation est repassé lundi juste au dessus de la barre des 6.000, dont il était proche depuis une dizaine de jours, selon les chiffres publiés par Santé publique France.

Au total, on comptait 6.001 personnes dans les services de soins critiques (qui rassemblent réanimation, soins intensifs et surveillance continue) contre 5.978 malades la veille.

En 24 heures, 470 patients ont été admis dans ces services qui traitent les cas les plus graves, contre 218 nouveaux patients la veille.

18h47

L'Iran, pays du Moyen-Orient le plus frappé par la pandémie de coronavirus, a franchi la barre des 70.000 morts, selon les chiffres officiels publiés lundi, avec un record de mortalité quotidienne dans le pays.

L'épidémie a désormais fait 70.070 morts sur un total de plus de 2,4 millions de personnes contaminées dans ce pays, selon un communiqué du ministère de la Santé.

L'Iran fait face depuis la fin du mois de mars à une nouvelle vague de l'épidémie, encore plus violente que les précédentes.

14h30

L'Union européenne a lancé une action en justice contre AstraZeneca. Elle reproche au laboratoire suédo-anglais de ne pas avoir tenu ses engagements sur les livraisons de son vaccin anti-Covid, a annoncé ce lundi la Commission européenne.

AstraZeneca n'a livré au premier trimestre que 30 millions de doses à l'UE sur les 120 millions promises contractuellement. Au deuxième trimestre, il ne compte en fournir que 70 millions sur les 180 millions initialement prévues.

11h35

Emmanuel Macron s'est rendu dans une classe de primaire à Melun, en Seine-et-Marne (77) ce lundi matin. Le président de la République a répondu aux questions des élèves, notamment sur la fin du couvre-feu nationalisé et la réouverture des établissements non-essentiels.

10h59

La Thaïlande a mis en place lundi de nouvelles restrictions pour tenter de freiner une vague épidémique sans précédent de Covid-19 sur son territoire où ont été enregistrés des records quotidiens de cas et de morts ces derniers jours. Le port du masque est désormais obligatoire dans les lieux publics à Bangkok, sous peine d'une amende de 20.000 bahts (526 euros), et dans 47 autres provinces.

Les autorités de la mégalopole, l'épicentre de l'épidémie, ont également fermé un grand nombre de lieux publics (cinémas, piscines, salles de sport, etc.) après avoir ordonné la semaine dernière la fermeture des écoles, des bars et des boîtes de nuit et interdit aux restaurants de servir de l'alcool. La Thaïlande, qui compte près de 70 millions d'habitants, recense désormais au total 57.500 cas de coronavirus contre seulement 29.000 début avril. 11 personnes sont mortes du Covid-19 dimanche, un record quotidien depuis le début de la crise.

Le royaume avait été relativement épargné jusqu'à ces dernières semaines, grâce à une politique très stricte de contrôle des frontières et de suivi des personnes contaminées. Mais la vaccination de la population a pris beaucoup de retard par rapport à d'autres pays de la région.

8h05

Le président de la République Emmanuel Macron a adressé un message aux jeunes enfants qui rentrent à l'école ce lundi sur Twitter. Le chef de l'Etat a également tenu à rappeler les raisons de ce retour que certains jugent prématuré soulignant l'application d'un protocole strict.

7h43

Dans une interview accordée au New York Times, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a annoncé que les touristes américains vaccinés pourront voyager dans l'Union européenne librement. «Les Américains, d’après ce que je peux voir, utilisent des vaccins approuvés par l’Agence européenne des médicaments (EMA). Cela va permettre la libre circulation et les déplacements vers l’Union européenne», a-t-elle justifié. «Les 27 Etats membres accepteront, sans condition, tous ceux qui sont vaccinés avec des vaccins approuvés par l’EMA», a-t-elle ajouté.

Pour rappel, quatre vaccins ont reçu le feu vert de l'EMA à ce jour : celui de Pfizer-BioNTech, celui de Moderna, le sérum d'AstraZeneca (Vaxzevria) et enfin, celui de Johnson&Johnson.

La présidente de l'exécutif européen n'a pas donné de calendrier plus clair. Mais le quotidien américain évoque la possibilité d'une libre circulation des Américains vaccinés dès cet été.

7h15

Le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer doit se rendre lundi matin avec le président Emmanuel Macron dans une école de Melun, pour cette rentrée marquée par un protocole sanitaire strict qui prévoit la fermeture d'une classe dès le premier cas de Covid confirmé parmi ses élèves.

7h03

Les écoles primaires et maternelles rouvrent lundi pour une rentrée qui s'annonce complexe, entre la montée en puissance des tests voulue par le gouvernement et le maintien d'un protocole sanitaire strict qui risque de provoquer de multiples fermetures de classes. Après trois semaines de fermeture de l'ensemble des établissements scolaires pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, le gouvernement a décidé de maintenir son calendrier: rentrée ce lundi pour les écoliers, tandis que collégiens et lycéens reprennent en distanciel jusqu'au 3 mai, date à laquelle ils pourront retourner dans leurs établissements, souvent en demi-jauge.

Objectif: tenir dix semaines jusqu'à la fin de l'année scolaire, sans que cette réouverture n'aggrave la dynamique de l'épidémie, qui reste à un niveau élevé. Depuis une dizaine de jours, le nombre de patients en réanimation est proche de 6.000, un chiffre supérieur à celui de la deuxième vague à l'automne.

4h15

Les Etats-Unis vont envoyer "immédiatement" des composants pour la production de vaccins ainsi que des équipements médicaux à l'Inde en proie à une flambée des cas de coronavirus, a déclaré dimanche le conseiller de Joe Biden pour la sécurité nationale.

«Les Etats-Unis ont identifié la provenance d'ingrédients spécifiques nécessaires à la production en Inde de vaccins anti-Covid qui vont être immédiatement fournis à l'Inde», a précisé Jake Sullivan dans un communiqué. Les exportations de ces composants étaient jusqu'ici limitées par le gouvernement américain. Washington s'apprête aussi à envoyer en urgence en Inde «des médicaments, des tests à diagnostic rapide, des respirateurs, et des équipements de protection» et à déployer des experts des Centres américains de lutte et de prévention des maladies (CDC), a poursuivi M. Sullivan qui s'est entretenu dimanche avec son homologue indien.

Les Etats-Unis étudient par ailleurs la possibilité d'envoyer des approvisionnements en oxygène, les hôpitaux indiens étant confrontés à une grave pénurie dans ce domaine. L'administration Biden finance déjà de «façon substantielle» les capacités de production de vaccins en Inde, afin que le pays soit en mesure de produire un milliard de doses de sérums contre le Covid-19 d'ici la fin de 2022, a souligné le conseiller à la Maison Blanche. «Tout comme l'Inde a apporté de l'assistance aux Etats-Unis quand nos hôpitaux étaient débordés au début de la pandémie, les Etats-Unis sont déterminés à venir en aide à l'Inde au moment où elle est dans le besoin», a fait savoir M. Sullivan.

Cette annonce intervient après que de nombreux pays et l'Union européenne se sont engagés dimanche à apporter une assistance d'urgence à l'Inde, qui a recensé dimanche près de 350.000 cas et 2.767 décès supplémentaires sur 24 heures.