DIRECT - Coronavirus : les écoles primaires et maternelles rouvrent leurs portes

Le gouvernement a confirmé le maintien du calendrier de déconfinement annoncé par Emmanuel Macron, en dépit des contaminations toujours élevées. Suivez toute l'actualité de la crise du coronavirus.

7h15

Le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer doit se rendre lundi matin avec le président Emmanuel Macron dans une école de Melun, pour cette rentrée marquée par un protocole sanitaire strict qui prévoit la fermeture d'une classe dès le premier cas de Covid confirmé parmi ses élèves.

7h03

Les écoles primaires et maternelles rouvrent lundi pour une rentrée qui s'annonce complexe, entre la montée en puissance des tests voulue par le gouvernement et le maintien d'un protocole sanitaire strict qui risque de provoquer de multiples fermetures de classes. Après trois semaines de fermeture de l'ensemble des établissements scolaires pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, le gouvernement a décidé de maintenir son calendrier: rentrée ce lundi pour les écoliers, tandis que collégiens et lycéens reprennent en distanciel jusqu'au 3 mai, date à laquelle ils pourront retourner dans leurs établissements, souvent en demi-jauge.

Objectif: tenir dix semaines jusqu'à la fin de l'année scolaire, sans que cette réouverture n'aggrave la dynamique de l'épidémie, qui reste à un niveau élevé. Depuis une dizaine de jours, le nombre de patients en réanimation est proche de 6.000, un chiffre supérieur à celui de la deuxième vague à l'automne.

4h15

Les Etats-Unis vont envoyer "immédiatement" des composants pour la production de vaccins ainsi que des équipements médicaux à l'Inde en proie à une flambée des cas de coronavirus, a déclaré dimanche le conseiller de Joe Biden pour la sécurité nationale.

"Les Etats-Unis ont identifié la provenance d'ingrédients spécifiques nécessaires à la production en Inde de vaccins anti-Covid qui vont être immédiatement fournis à l'Inde", a précisé Jake Sullivan dans un communiqué. Les exportations de ces composants étaient jusqu'ici limitées par le gouvernement américain. Washington s'apprête aussi à envoyer en urgence en Inde "des médicaments, des tests à diagnostic rapide, des respirateurs, et des équipements de protection" et à déployer des experts des Centres américains de lutte et de prévention des maladies (CDC), a poursuivi M. Sullivan qui s'est entretenu dimanche avec son homologue indien.

Les Etats-Unis étudient par ailleurs la possibilité d'envoyer des approvisionnements en oxygène, les hôpitaux indiens étant confrontés à une grave pénurie dans ce domaine. L'administration Biden finance déjà de "façon substantielle" les capacités de production de vaccins en Inde, afin que le pays soit en mesure de produire un milliard de doses de sérums contre le Covid-19 d'ici la fin de 2022, a souligné le conseiller à la Maison Blanche. "Tout comme l'Inde a apporté de l'assistance aux Etats-Unis quand nos hôpitaux étaient débordés au début de la pandémie, les Etats-Unis sont déterminés à venir en aide à l'Inde au moment où elle est dans le besoin", a fait savoir M. Sullivan.

Cette annonce intervient après que de nombreux pays et l'Union européenne se sont engagés dimanche à apporter une assistance d'urgence à l'Inde, qui a recensé dimanche près de 350.000 cas et 2.767 décès supplémentaires sur 24 heures.