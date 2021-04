Île-de-France : 25.000 personnes déjà séduites par le service Véligo

Plus de 25.000 Franciliens ont déjà souscrit au service de location de vélos électriques Véligo opéré par Ile-de-France Mobilités (IDFM) depuis 2019, s'est félicitée ce 26 avril l'autorité organisatrice des transports en commun en Ile-de-France. Un succès alors que le dernier modèle de Véligo sera déployé «courant mai».

«Véligo a le vent en poupe. Avec plus de 25.000 inscriptions au service, l’offre Véligo Location d’Ile-de-France Mobilités poursuit son expansion depuis son lancement en 2019», se réjouit Ile-de-France Mobilités, qui rappelle que le service de location longue durée de vélos électriques possède 20.000 vélos électriques classiques déjà tous déployés sur le terrain, ainsi que 500 vélos «cargo», dont 200 triporteurs, 200 biporteurs et 100 vélos «rallongés».

Et le service «roule tout seul», communique-t-on chez Ile-de-France Mobilités, soulignant qu'il y a désormais autant de vélos qui rentrent (après 6 ou 9 mois de location max) que de vélos qui sortent. Pour en profiter, il suffit donc de s'inscrire, d'attendre l'attribution d'un vélo et d'aller le chercher dans un point de retrait. Une démarche qui «prend environ une semaine» selon IDFM.

La famille #VeligoLocation s'agrandit ! Nous accueillons un petit nouveau : le #biporteur ! Avec lui, vous déplacer avec vos enfants, vos animaux de compagnie ou même vos courses devient un jeu d’enfant. Souscrivez dès aujourd’hui ! @IDFmobilites pic.twitter.com/w8sL9m198b — Véligo Location (@Veligo_Loc) March 23, 2021

A ce sujet, «pour faire face à une demande croissante», Ile-de-France Mobilités annonce que de nouveaux points de retrait vont être mis en place à destination des nouveaux usagers. «Face à ce succès, le service va s’installer au cœur de Paris au sein du Lab Innovation «Le Square» dans le 11e, ainsi que dans plusieurs Monoprix d'Ile-de-France», explique l'autorité organisatrice des transports dans la région. Là, des vélos Véligo seront présentés au public, avec la possibilité de les essayer.

«La réussite de ce nouveau service publique d’Ile-de-France Mobilités, couplé aux aides à l’achat et au développement des parkings à vélo qu’elle propose, confirme ses ambitions en faveur du développement de ce mode de transport 'actif' dans la première région d’Europe», peut-on lire dans un communiqué diffusé ce lundi.

A noter qu'après le «VAE classique», le «triporteur» et le «biporteur», c'est au tour du quatrième et dernier modèle de Véligo, le modèle «rallongé», d'être disponible à la location. Une centaine d'entre eux seront ensuite déployé dans le courant du mois de mai. Sa particularité ? Un porte-bagage allongé qui permet de mettre jusqu’à 2 enfants (entre 2 et 15 ans) avec un siège vélo et/ou coussin-banquette.