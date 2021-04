«L'école permet de lutter contre les inégalités sociales et de destin», rappelle Emmanuel Macron

Alors que les écoles maternelles et primaires rouvrent leurs portes, le président de la République a tenu à adresser un message aux plus jeunes élèves qui s'apprêtent à rentrer en classe mais aussi à leurs parents, pour certains réticents à ce retour en présentiel.

«L'école permet de lutter contre les inégalités sociales et de destin. C'est pourquoi nos enfants doivent pouvoir continuer à s'y rendre et à apprendre, avec un protocole strict», a écrit Emmanuel Macron sur Twitter ce lundi matin.

L'école permet de lutter contre les inégalités sociales et de destin. C'est pourquoi nos enfants doivent pouvoir continuer à s'y rendre et à apprendre, avec un protocole strict. Bonne rentrée à tous ! Et continuons à appliquer les gestes barrières (souvenons-nous de la chanson).

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 26, 2021