Une conductrice de poids lourd licenciée pour avoir fait ses besoins dans un champ

Elle va saisir le Conseil de Prud'hommes (CPH). Une conductrice de véhicule poids lourd résidant dans la Sarthe, a été licenciée ce mercredi 21 avril pour avoir fait ses besoins dans le champ d'un agriculteur.

Après avoir récupéré une pelleteuse à Saint-Léger (Mayenne), la routière de 42 ans a eu une envie pressante. Avant de reprendre la route, elle a donc garé son camion au bord d’un champ, et a fait ses besoins. «Je ne pouvais pas faire autrement !», a-t-elle expliqué auprès de France Bleu, qui rapporte l'affaire.

«je ne pouvais pas me retenir»

«J'aurais pu demander au client d'aller chez lui, mais c'est interdit à cause de la crise sanitaire. Je ne pouvais pas non plus aller dans un bar ou un restaurant, tout est fermé ! Et j'avais quand même une demi-heure de route devant moi, je ne pouvais pas me retenir», a-t-elle poursuivi.

Le propriétaire du champ en question a ensuite envoyé une photo montrant les excréments de la conductrice à son employeur, qui l'a convoquée dans la foulée. Elle a été mise à pied pendant huit jours avant d’être licenciée.

«Si j'avais fait une faute professionnelle, en causant un accident par exemple, ça aurait été tout à fait normal. Mais me licencier pour un fait aussi ridicule que ça... C'est lamentable !», a ajouté la conductrice, qui dénonce une décision «injuste» et a décidé de saisir le conseil de Prud'hommes.