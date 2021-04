Coronavirus : ils ont un coup de foudre en plein test nasal

Le coronavirus a amené son lot d'histoires surprenantes. Si beaucoup s'avèrent être tragiques, d'autres sont dignes d'une comédie romantique.

C'est le cas pour Julie et Mickaël. Ces deux jeunes de 21 ans ont en effet commencé à se fréquenter dans des circonstances plus que particulières, comme le raconte l'Est Républicain. Ainsi, en novembre 2020, Julie va passer un test de dépistage nasal dans un centre dépistage de Belfort puisqu'elle était cas contact.

Inquiète car sa précédente expérience s'était faite dans la douleur, elle tombe alors sur un préleveur avenant : Mickaël. Rien ne semble indiquer que cette rencontre puisse donner lieu à une histoire d'amour, puisque le costume de protection sanitaire du jeune homme le mettait peu en avant. Pour autant, les deux se mettent à discuter pendant près d'une heure, au point que «sa collègue, ne le voyant pas sortir du box, est même venue vérifier ce qui se passait» raconte la jeune femme.

Quelques jours plus tard, leur premier rendez-vous était organisé. «Depuis, on ne s'est plus quittés. Pas un seul jour, pas une seule nuit l'un sans l'autre», explique Julie. Une bien belle histoire qui redonne un peu de baume au coeur au milieu des tragédies liées à la pandémie.