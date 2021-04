Paris : 600 m2 de panneaux solaires inaugurés sur le toit du centre sportif Emile Anthoine

La maire de Paris Anne Hidalgo a inauguré ce mardi 27 avril 600 m2 de panneaux photovoltaïques, installés sur le toit du centre sportif Emile Anthoine (15e). A terme, 13 autres projets similaires seront développés sur les toits des bâtiments ou des HLM de la ville, représentant un total d'environ 3.500 m2 de panneaux solaires.

Pas loin de 320 panneaux solaires ont ainsi été nécessaires pour couvrir le toit du centre sportif Emile Anthoine (15e), situé face à la Tour Eiffel. Dès à présent, la chaleur captée via ces panneaux solaires reliés entre eux est transformée en énergie. Concrètement, «les câbles cheminent le long de la toiture jusqu'à un onduleur qui transforme le courant continu en courant alternatif [...] le rendant ainsi compatible au réseau de distribution», explique Valentin Walter, membre actif de l'association EnerCit’IF porteuse du projet.

L'énergie verte ainsi créée – qui correspond à l'équivalent de 40 foyers hors chauffage – est «physiquement redistribuée au plus proche», ajoute-t-il.

Un projet subventionné à 65 % par la Ville

Une «super initiative» saluée par la maire de Paris Anne Hidalgo, présente lors de l'inauguration. L'édile a néanmoins regretté que le projet ait mis tant de temps à aboutir. Une fois la toiture identifiée, il a en effet fallu «plus d'un an et demi de démarches administratives» selon les porteurs du projet d'EnerCit'IF avant d'obtenir l'autorisation de démarrer les travaux, qui ont eux-mêmes duré «environ 6 mois». «Il faut nous dire quelles procédures raccourcir. On peut peut-être raccourcir certains délais sans pour autant sortir des clous juridiques», leur a-t-elle répondu.

Visite de la centrale solaire sur le toit du gymnase Émile Anthoine. Ce projet, conçu par les Parisiennes et Parisiens dans le cadre du #BudgetParticipatif et porté par @enercitif, est une nouvelle étape pour atteindre 20% d’énergies renouvelables produites localement d’ici 2050. pic.twitter.com/6sTvq3H8i5 — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) April 27, 2021

A terme, 14 centrales – allant d'une dizaine de mètres carrés à plus de 500 mètres carrés – seront réalisées sur le même modèle, explique Dan Lert, l'adjoint à la mairie de Paris chargé de la transition écologique, du plan climat, de l’eau et de l’énergie. Neuf seront installées sur des bâtiments publics municipaux et 5 autres sur des bâtiments appartenant aux offices HLM de la ville. «Dans ce cadre, c'est EnerCit'IF qui fait l'investissement, subventionné ensuite par la Ville à hauteur d'environ 65 %», a-t-il précisé. Soit environ «2 millions d'euros» pour ces 14 premiers projets.

Vers de nouveaux projets ?

«A la rentrée, dans le cadre de l'appel à projets EnergiesCulteurs, on proposera une douzaine de nouveaux sites appartenant à la Ville [...] qui permettront de doubler la surface des panneaux solaires de Paris», annonce l'adjoint d'Anne Hidalgo, qui parle d'un véritable «coup de boost» dans le but d'«accélérer le solaire à Paris». Quant à la saison 2 d'EnergiesCulteurs, à la rentrée 2022, ce sont «les partenaires de la Ville explique Dan Lert, à l'instar de l'Opéra de Paris, qui seront appelés à mettre à disposition leurs toitures».

Enfin, Anne Hidalgo a annoncé l'ouverture pour la rentrée de septembre de «l’Académie du climat», au sein de l'ancienne mairie du 4e arrondissement. «Un lieu d'enseignement autour de la question climatique ouvert aux 9-25 ans» selon la maire de Paris, qui explique que le principe de cette académie sera de proposer aux participants «différentes formations au cours desquelles ils deviendront porteurs de projets, qu'ils pourront ensuite réaliser».