Paris : une enquête a été ouverte après la fête géante des Buttes-Chaumont

Une enquête a été ouverte après la fête géante «improvisée» dans le parc des Buttes-Chaumont, dans le 19e, à Paris, a annoncé le parquet ce mardi 17 avril. Plusieurs dizaines de personnes y avaient participé dimanche sans respecter les gestes barrières.

Une enquête a été ouverte pour «mise en danger de la vie d'autrui» et «participation à un rassemblement de plus de six personnes sur la voie publique», a ainsi fait savoir le parquet. A savoir que cette infraction, tout comme le non-respect du port du masque, est passible d'une amende de 135 euros.

Les images de ce rassemblement – a priori spontané – avaient montré plusieurs dizaines de jeunes collés-serrés, dansant autour d'enceintes sans porter de masque et sans respecter les distances en pleine pandémie du Covid-19. Diffusées largement sur les réseaux sociaux, elles avaient suscité une vague d'indignation. A tel point que le préfet de police de Paris en personne, Didier Lallement, avait effectué lundi un signalement auprès de la justice.

D'après les premiers éléments de l'enquête, ces jeunes – attirés par la musique – se sont rassemblés autour de grosses enceintes, apportées par des personnes présentes aux Buttes-Chaumont pour fêter un anniversaire. La fête avait finalement pris fin peu avant 19h, lorsque les agents de sécurité du parc parisien ont demandé aux participants de quitter le parc avant le début du couvre-feu. La police était ensuite intervenue pour évacuer les derniers récalcitrants.