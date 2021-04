Vaccination : comment obtenir un créneau quand on n'est pas prioritaire ?

Pour l’heure, seules les personnes âgées de plus de 55 ans et celles atteintes d'une comorbidité ou souffrant d'une pathologie à très haut risque sont éligibles à la vaccination en France. Toutefois, certains impatients ne faisant pas partie des populations prioritaires peuvent quand même espérer recevoir le précieux sérum.

Lorsque des individus prioritaires annulent leur rendez-vous à la dernière minute, des flacons entamés contenant encore assez de produit pour vacciner une ou plusieurs personnes risquent alors de finir à la poubelle. Or «la règle d'or, c'est de ne jamais jeter du vaccin», avait déclaré en mars dernier le ministre de la Santé Olivier Véran.

Certains centres de vaccination permettent ainsi à quelques volontaires qui n’ont pas l’âge requis, ni de problèmes de santé, de se faire vacciner contre le Covid-19 afin d’éviter de gaspiller des doses de vaccin restantes, et qui sont très vite périssables.

Pour rappel, le vaccin développé par l’entreprise Moderna peut rester jusqu’à 30 jours dans un réfrigérateur standard une fois décongelé, tandis que le vaccin Pfizer peut être conservé 5 jours maximum dans ces mêmes conditions. Et une fois qu’une dose est ouverte, sa durée de vie ne dépasse pas quelques heures, six heures pour les vaccins Pfizer par exemple.

Des plateformes dédiées pour tenter d'obtenir une dose

Mais concrètement, comment peut-on réussir à obtenir un créneau ? Tout d’abord en passant par une plateforme dédiée, comme «Covidliste». Ouvert à toutes les personnes majeures, ce site internet permet de s'inscrire gratuitement sur une liste d'attente. Il met en relation les établissements qui disposent de doses non utilisées et les personnes souhaitant se faire vacciner.

Dans le détail, lorsqu’une dose est disponible près de chez eux, les volontaires reçoivent un message, par mail ou par sms, leur indiquant dans quel centre de vaccination ou chez quel praticien il faut se rendre et à quel moment. Une fois sur place, un rendez-vous pour la deuxième injection est automatiquement attribué.

Les personnes qui ne veulent pas attendre le 15 juin, date à partir de laquelle le reste de la population majeure devrait pouvoir se faire vacciner, peuvent également se rendre sur le site Medicamentum et s’inscrire sur la liste d'attente «Covid Anti-Gaspi».

s'armer de patience devant un centre en fin de journée

Enfin, les volontaires peuvent se présenter en fin de journée devant un centre de vaccination pour essayer de profiter d’un vaccin qui n'aurait pas trouvé preneur. Contacté par CNEWS, le COSEM, qui regroupe sept centres de santé à Paris et à Evry (Essonne) confirme que, comme dans la plupart des centres de vaccination en France, «des doses restantes sont administrées tous les jours à des publics non éligibles».

Pas plus tard qu’hier, «quatre personnes ne se sont pas présentées à leur rendez-vous. Pour éviter de jeter des flacons ouverts, quatre personnes non prioritaires qui faisaient la queue ont ainsi été vaccinées», poursuit le COSEM, précisant que les vaccinateurs sélectionnent les volontaires en fonction de leur âge «du plus vieux au plus jeune».

Toutes les personnes qui patientent ne recevront pas forcément le sérum, mais les plus impatients sont en droit de tenter leur chance. L'Agence Régionale de Santé Île-de-France rappelle que, pour tous les vaccins confondus, «les directives gouvernementales sont très claires, la consigne intangible est de ne perdre aucune dose».

Ainsi, «dès lors qu’un flacon est ouvert et qu’il reste des doses en fin de journée, ou qu’un flacon arrive à péremption, les doses sont utilisées pour vacciner des personnes volontaires sans rendez-vous, qui se présentent en pharmacie ou en centre de vaccination», poursuit-elle, soulignant que les doses doivent d'abord être attribuées aux personnes éligibles à la vaccination, inscrites sur les listes d’attente.

Si aucun candidat prioritaire ne se présente, les volontaires non éligibles peuvent alors être vaccinés avec les doses restantes. Dans ce cas de figure, «l’Etat autorise une marge de manœuvre».