Coronavirus : FlixBus redémarrera ses autocars le 7 mai

FlixBus a décidé de ne pas attendre le plan de déconfinement qui doit être dévoilé par Emmanuel Macron vendredi. La compagnie d'autocars a annoncé ce jeudi qu'elle allait reprendre ses liaisons en France à partir du 7 mai prochain.

Elle rouvrira 100 lignes et proposera 140 destinations françaises et internationales. Soit plus qu'après le premier confinement (70 destinations en juin 2020) et pendant l'été dernier (une centaine). En temps normal, la compagnie de «cars Macron» dessert plus de 200 villes.

Selon Franceinfo, l'objectif pour l'entreprise allemande - dont les autocars sont de nouveau à l'arrêt en France depuis le 6 avril - est d'anticiper le boom des réservations pour le mois prochain, notamment pour le pont de l'Ascension, qui devrait irrémédiablement se produire après les annonces d'Emmanuel Macron sur le calendrier de déconfinement vendredi, attendues dans la presse régionale.

Depuis l'annonce par Jean Castex le 22 avril de la fin de la limitation des 10 km pour les voyages non-essentiels à partir du 3 mai, les réservations sur les plates-formes de FlixBus et de son concurrent BlaBlaCar ont déjà bondi de 200 %, indique Franceinfo. Mercredi, BlaBlaCar a annoncé qu'il allait relancer ses liaisons d'autocars - anciennement appelés BlaBlaBus - en France le 12 mai, avec 100 destinations proposées.

De son côté, la SNCF a aussi fait savoir qu'elle allait renforcer son offre à partir du mois prochain, surtout les week-ends. De 4 TGV sur 10 actuellement en circulation, la compagnie ferroviaire va passer à «8 TGV sur 10 en moyenne à partir du 7 mai», a expliqué mercredi au Parisien Christophe Fanichet, le PDG de SNCF Voyages. «Quasiment tous les trains circuleront le week-end. C’est plus creux la semaine», a-t-il précisé. Les réservations sont déjà ouvertes, ainsi que pour les grandes vacances en juillet et août.