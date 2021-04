Déconfinement : Emmanuel Macron devrait assister au concert test d'Indochine

Du rock et du symbole. Alors que l’organisation d’un concert test où devrait se produire le groupe Indochine est en passe d’être finalisée fin mai à l’AccorHotels Arena de Paris, la présence à celui-ci d’Emmanuel Macron a été annoncée.

Il s’agirait pour le chef de l’Etat de faire de cet événement un symbole du retour des jours meilleurs, un peu plus d’une semaine avant une nouvelle phase du calendrier de déconfinement qui verrait la réouverture totale des cafés et restaurants et le recul du couvre-feu à 23h.

Le concert devrait rassembler un total de 7.500 personnes, réparties en un groupe de 5.000 à l’intérieur de la salle (et auparavant soumises à un test de dépistage) et un autre de 2.500, en extérieur.

Un concert important pour le déconfinement

Mardi, les résultats d’un test identique réalisé à Barcelone ont révélé qu’aucun signe de contagion n’avait été repéré parmi les 5.000 membres du public, qui étaient masqués mais ont pu danser sans mesure de distanciation sociale.

Une conclusion identique à l’événement de l’AccorHotels Arena validerait certainement les volontés du gouvernement d’ouvrir à partir du 9 juin les lieux de culture et sportifs avec une jauge à 5.000 personnes puis, le 30 juin, d’autoriser tous les événements de plus de 1.000 personnes, en intérieur et en extérieur (à chaque fois en présentant un pass sanitaire).