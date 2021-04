Déconfinement : quels lieux et événements nécessiteront un pass sanitaire ?

Avec la révélation du calendrier du déconfinement, Emmanuel Macron a indiqué qu’un pass sanitaire serait nécessaire afin d’entrer dans certains lieux ou d’assister à des événements particuliers. Lesquels ?

A partir du 9 juin, jusqu’à 5.000 personnes pourront ainsi être accueillies dans des lieux de culture (comme les musées ou les salles de spectacle) et les établissements sportifs (stades, gymnases), à condition de présenter ce pass sanitaire. Celui-ci sera disponible via l'application TousAntiCovid et regroupera les résultats de test ou le certifcat de vaccination d'une personne.

En plus de ces lieux, le précieux sésame sera nécessaire afin de participer à des foires ou des salons, toujours à partir du 9 juin.

Le pass sanitaire pour les festivals cet été

Puis, le 30 juin, il permettra d’assister à des événements de plus de 1.000 personnes, en intérieur comme en extérieur. Les concerts et les festivals pourront donc à nouveau se tenir, pour les personnes équipées du pass.

Si ce dispositif tiendra un rôle important pour la reprise de certaines activités, Emmanuel Macron a cependant tenu à préciser qu’il «ne saurait être obligatoire pour accéder aux lieux de la vie de tous les jours comme les restaurants, théâtres et cinémas, ou pour aller chez des amis».