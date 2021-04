La vaccination ouverte à toutes les personnes majeures en Martinique et en Guadeloupe

Tandis qu'en métropole, la vaccination contre le coronavirus reste pour l'instant réservée aux plus de 55 ans, elle est depuis ce jeudi matin ouverte à toutes les personnes majeures en Martinique et en Guadeloupe.

En Martinique, la nouvelle a été annoncée mercredi par la préfecture et l'Agence de santé régionale (ARS) de l'île caribéenne dans un communiqué, cité par la radio locale RCI. «Afin de faciliter l'accès de la vaccination, celle-ci sera désormais ouverte à l'ensemble des personnes majeures résidant en Martinique», ont-elles fait savoir.

#Martinique | La vaccination contre la covid-19 est désormais ouverte à tous. Toute personne majeure peut se faire vacciner. pic.twitter.com/bDfdYBzPwU — Préfet de la Martinique (@Prefet972) April 28, 2021

Si 35.000 personnes y ont reçu au moins une dose de vaccin anti-Covid (dont 10.000 les deux doses), «ces résultats encourageants sont encore insuffisants», jugent-elles. Ce chiffre correspond en effet à moins de 10 % de la population du territoire d'outre-mer, soit bien moins que celui au niveau national (22 %). Les autorités locales insistent sur le fait que la vaccination est le moyen le plus efficace de contrer l'épidémie et de revenir à une vie plus normale.

«Créer une immunité collective» en Guadeloupe

Du côté de la Guadeloupe, c'est lors d'une conférence de presse pour faire le point sur la situation épidémique de l'archipel que l'annonce a été faite. «Dès demain (jeudi, NDLR), la vaccination va être progressivement ouverte aux personnes âgées de 18 ans et plus», peut-on lire dans un communiqué publié par la suite par la préfecture et l'ARS.

Une mesure prise de façon à «accélérer la vaccination afin de protéger les plus fragiles mais aussi créer une immunité collective dans notre archipel». Depuis le début de la campagne, 47.000 injections ont été réalisées en Guadeloupe (soit 12 pour 100 habitants, contre 31 au niveau national).