Un salarié se suicide, son entreprise condamnée pour homicide involontaire

Un jugement qui pourrait faire date. Huit ans après les faits, l'entreprise de salaison Brocéliande, située dans la Loire, a été reconnue coupable lundi d'homicide involontaire pour le suicide de l'un de ses salariés dans ses locaux. Elle a été condamnée à 20.000 euros d'amende.

Le tribunal correctionnel de Roanne a jugé que la société basée à Perreux avait commis des fautes dans la prise en charge de son salarié, «qui ont de manière évidente concouru au geste désespéré de celui-ci». Le 6 octobre 2013, à la veille d'un audit, ce cadre de maintenance de 51 ans s'était pendu dans un local de la société. Il avait été retrouvé mort par son fils et un collègue.

Il est notamment reproché à l'entreprise de ne pas avoir mis tout en oeuvre pour «connaître la charge réelle de travail de son salarié (...) qui se trouvait de fait en situation de disponibilité permanente et donc d'astreinte, incompatible avec tout statut de travail salarial», relate Le Pays Roannais. L'homme était décrit comme totalement dévoué à son travail, ne comptant pas ses heures et ses jours de travail, joignable à tout moment et toujours prêt à dépanner en cas de problème.

Le tribunal a également estimé qu'il ne disposait pas de collègues avec les compétences nécessaires pour le décharger d'une partie de ses tâches.

La famille indemnisée

L'avocate de la famille de la victime, Me Marie-Harmony Belloni, s'est dit satisfaite que les juges aient «reconnu le lien de causalité entre le suicide et les imprudences et manquements de l’entreprise, qui n’avait pas suffisamment mis de moyens à la disposition de son salarié» pour assurer l'ensemble des missions qui lui étaient confiées.

Outre la reconnaissance de culpabilité et les 20.000 euros d'amende, l'entreprise Brocéliande, filiale du groupe coopératif agricole de production porcine Cooperl Arc Atlantique, devra verser 12.000 euros à chacun des deux enfants du salarié décédé et 5.000 euros à un autre de ses enfants, qui a payé les frais d'obsèques. Deux petits-enfants de la victime percevront 6.000 euros chacun au titre de leur préjudice moral. La société a indiqué qu'elle ne ferait pas appel du jugement.