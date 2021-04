Une commune de l'Aude annonce l'ouverture de la vaccination à tous, «sans limite d'âge»

C'est la règle : seuls les plus de 55 ans, les 50-54 ans les plus fragiles et quelques exceptions peuvent actuellement se faire vacciner contre le Covid-19. Cela vaut pour toute la France... ou presque. Dans l'Aude, le maire de Quillan a annoncé l'ouverture de la vaccination à tous les habitants, à partir de ce jeudi.

L'initiative a été sobrement présentée sur le site web et la page Facebook de la ville : «Vaccination ouverte sans limite d'âge. Inscription obligatoire & exclusivement réservée aux habitants de la commune». Une perspective qui, à l'échelle nationale, est pour l'instant exclue.

Pour rappel, la prochaine échéance du calendrier fixé par Emmanuel Macron prévoit seulement d'étendre la vaccination à toutes les personnes de plus de 18 ans dont l'indice de masse corporelle est supérieur à 30, à partir du 1er mai.

Interrogé par France 3, Pierre Castel, le maire de Quillan, évoque un «coup de bluff». Il affirme que cette annonce avait surtout pour objectif «de pousser les gens à appeler le CCAS pour que nous les aidions à trouver leur créneau de vaccination». Car jusqu'ici, ses administrés ont, selon lui, eu du mal à obtenir une injection.

«J'attends et j'assume»

Malgré tout, l'édile déplore «de voir des jeunes Quillanais ne pas pouvoir se faire vacciner» alors même que la ville dispose de doses. Alors, sans trop développer, Pierre Castel semble être tenté d'attribuer un créneau de vaccination à tous les habitants qui le souhaitent.

Et s'il s'attirait les foudres de l'Agence régionale de santé avec ce «coup de bluff» ? «Pour l'instant, j'attends et j'assume», se contente de répondre Pierre Castel. Pas sûr cependant que la mesure puisse être suivie d'effet puisque, pour les médecins du centre de vaccination de l'hôpital de Quillan, elle n'a pas de valeur légale.

Pierre Castel n'est cependant pas le seul à questionner les consignes nationales. Juste avant lui, le maire de Cannes, David Lisnard, a aussi décidé d'établir ses propres règles : mercredi 28 avril, il a ouvert la vaccination à tous les habitants âgés de 40 ans et plus.