Contaminations, fermeture de classes et d'écoles : le bilan chiffré de cette semaine de rentrée

Après trois semaines de fermeture pour l'ensemble des établissements scolaires, les élèves de maternelle et de primaire ont repris le chemin de l'école, lundi 26 avril. Un point de situation rendu public vendredi 30 avril permet de faire le bilan de cette première semaine de rentrée.

Les données analysées par le ministère de la Santé ont été arrêtées au jeudi 29 avril, à 13h. A cette date, 2.067 cas de Covid-19 confirmés étaient recensés parmi les 5.480.717 élèves du premier degré. Cela représente 0,04% de cette population. Du côté des personnels, 231 malades ont été identifiés au cours de ces sept jours, sur 295.575 personnes au total (0,08%).

Ces contaminations ont entraîné la fermeture de 1.104 classes du premier degré, sur les 289.380 que compte le pays, soit 0,38%. Pour rappel, selon le protocole sanitaire en vigueur, une classe est fermée dès le premier cas de Covid confirmé.

En l'occurence, ces 1.104 classes fermées ont été signalées dans des établissements qui sont, malgré cela, restés ouverts. Mais, par ailleurs, le bilan fait également état de 33 écoles maternelles et primaires totalement fermées, sur 50.100 établissements de ce genre en France (soit 0,07%).

Retour du présentiel dans les collèges et lycées

Ces chiffres interviennent alors que ce lundi 3 mai marque le retour des adolescents dans les collèges et les lycées. Mais le présentiel ne sera toujours pas de rigueur pour tout le monde. Ce sera globalement la règle au collège, avec des exceptions dans les quinze départements les plus touchés par la pandémie.

Dans ces établissements, seuls les élèves de 6e et 5e réinvestiront les salles de classe au complet. Les 4e et 3e seront en demi-jauge, avec une alternance de classes en présentiel et en distanciel. Ce dispositif vaudra également pour l'ensemble des lycéens.

Dans les lycées, les élèves seront soumis chaque semaine à des autotests à partir du 10 mai. Le gouvernement en a déjà commandés 64 millions et les capacités de dépistage pourraient à nouveau augmenter puisque la Haute autorité de santé (HAS) a décidé, lundi 26 avril, d'autoriser l'usage de ces tests pour les moins de 15 ans.