DIRECT - Coronavirus : la vaccination élargie dès samedi à tous les majeurs avec facteur de fragilité, soit 4 millions de personnes

Le gouvernement a confirmé le maintien du calendrier de déconfinement annoncé par Emmanuel Macron, en dépit des contaminations toujours élevées. Suivez toute l'actualité de la crise du coronavirus.

09h11

Le ministre de la Santé a indiqué vendredi que la vaccination contre le Covid-19 serait élargie "à partir de samedi" à tous les Français majeurs "fragiles", parmi lesquels les personnes obèses mais aussi celles souffrant de diabète, d'insuffisance rénale ou cardiaque et de cancers.

Le président Emmanuel Macron avait annoncé jeudi dans la presse régionale l'ouverture de la vaccination à toutes les personnes obèses de plus de 18 ans.

"Mais nous ouvrons évidemment la vaccination également aux gens qui présentent des comorbidités comme de l'hypertension, du diabète, de l'insuffisance rénale ou cardiaque, ou des cancers", a précisé Olivier Véran sur franceinfo. "Au total, nous élargissons la vaccination à quelque 4 millions de Français fragiles", a-t-il ajouté.

06h45

Plus de 150 millions de cas de Covid-19 ont été recensés dans le monde, alors que le nombre de nouvelles contaminations quotidiennes atteint actuellement des niveaux inédits depuis le début de la pandémie, selon un comptage de l'AFP à partir de bilans officiels vendredi à 4h20 GMT.

150.337.583 cas ont été officiellement déclarés depuis la découverte du virus en Chine en décembre 2019, dont près de 6 millions en une semaine, un chiffre tiré vers le haut par l'explosion du nombre de contaminations en Inde, où 2,5 millions de cas ont été détectés ces sept derniers jours.

06h03

Les premières cargaisons d'aide médicale américaine sont arrivées vendredi en Inde, qui subit une recrudescence exponentielle des cas de Covid-19. Un transporteur militaire Super Galaxy transportant plus de 400 bouteilles d'oxygène ainsi que d'autres équipements hospitaliers et près d'un million de tests rapides de dépistage du coronavirus a atterri à l'aéroport international de New Delhi, alors que la capitale indienne lutte contre une crise sanitaire sans précédent.

L'Inde connaît actuellement un taux de contamination record avec plus de 370.000 cas et 3.600 décès recensés par jour. Une opération d'aide internationale d'envergure a été lancée par de nombreux pays qui ont promis leur aide. La livraison américaine, partie de la base militaire de Travis en Californie, fait suite aux entretiens qui ont eu lieu cette semaine entre le président américain Joe Biden et le Premier ministre indien Narendra Modi.

05h59

Un cas de variant indien du coronavirus a été détecté en France métropolitaine, dans le Lot-et-Garonne (sud-ouest), suivi par deux autres dans la région de Marseille, ont annoncé les autorités.

04h12

Le Brésil a dépassé jeudi le seuil des 400.000 morts du Covid-19, selon les chiffres du ministère de la Santé qui font état de 401.186 morts dans le deuxième pays le plus endeuillé derrière les Etats-Unis.