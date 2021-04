DIRECT - Coronavirus : la vaccination sera ouverte à tous les adultes à partir du 15 juin en France

Le gouvernement a confirmé le maintien du calendrier de déconfinement annoncé par Emmanuel Macron, en dépit des contaminations toujours élevées. Suivez toute l'actualité de la crise du coronavirus.

12h46

Emmanuel Macron a annoncé ce vendredi que la vaccination sera ouverte à tous les adultes à partir du 15 juin.

10h42

La vaccination est désormais ouverte à tous les habitants de plus de 18 ans, sans restriction, en Guadeloupe, en Martinique et à Saint-Martin, où les autorités ouvrent leur premier vaccinodrome, selon les différentes préfectures.

"Le centre de vaccination, le premier du genre sur le territoire, ouvre ses portes à tous mardi prochain", a indiqué jeudi la Préfecture de Saint-Martin Après les campagnes de vaccination gratuites dans les différents quartiers de l'île de Saint-Martin, l'Agence régionale de santé (ARS) et la Croix-Rouge accueilleront les Saint-Martinois désireux de se faire vacciner sur le vaccinodrome où sera administré le vaccin Pfizer, précise la Préfecture.

L'île de Saint Martin a dénombré 22 nouveaux cas pour la semaine du 19 au 25 avril, un chiffre en hausse comparé à la semaine précédente où 14 nouveaux cas avaient été détectés. "Depuis le 26 avril, cinq nouveaux cas de Covid ont été enregistrés sur 350 analyses effectuées", a précisé l'ARS.

En Martinique, "la cible vaccinale va être étendue à toute personne majeure quelque soit son statut", les 10% de couverture vaccinale de l'ensemble des habitants de la Martinique n'étant "clairement pas encore satisfaisant", a assuré le directeur de l'ARS Jérôme Viguier lors d'une conférence de presse jeudi.

10h36

Les Jeux olympiques de Tokyo-2020 pourraient avoir lieu à huis clos, a déc1aré vendredi à l'AFP la présidente du comité d'organisation à moins de trois mois de l'événement reporté à cet été, faisant le voeu de JO "sûrs".

Seiko Hashimoto, qui a pris la tête du comité organisateur de Tokyo-2020 en février après la démission forcée de son prédécesseur à cause d'un scandale de sexisme, a affirmé que les organisateurs feraient tout pour s'assurer que les Jeux ne seraient pas annulés.

Il pourrait y avoir une "situation dans laquelle nous ne pourrions pas autoriser de spectateurs" du tout, a cependant reconnu Mme Hashimoto, ajoutant que les Jeux ne seraient un succès que si les organisateurs protégeaient "complètement" les sportifs et la population japonaise.

Face à l'incertitude liée aux développements de la pandémie de Covid-19, les organisateurs ont repoussé à juin la décision sur la présence ou non de spectateurs locaux. Déjà, en mars, ils avaient tranché par la manière forte, en décidant d'interdire la présence des spectateurs venant de l'étranger, une première dans l'histoire.

09h11

Le ministre de la Santé a indiqué vendredi que la vaccination contre le Covid-19 serait élargie "à partir de samedi" à tous les Français majeurs "fragiles", parmi lesquels les personnes obèses mais aussi celles souffrant de diabète, d'insuffisance rénale ou cardiaque et de cancers.

Le président Emmanuel Macron avait annoncé jeudi dans la presse régionale l'ouverture de la vaccination à toutes les personnes obèses de plus de 18 ans.

"Mais nous ouvrons évidemment la vaccination également aux gens qui présentent des comorbidités comme de l'hypertension, du diabète, de l'insuffisance rénale ou cardiaque, ou des cancers", a précisé Olivier Véran sur franceinfo. "Au total, nous élargissons la vaccination à quelque 4 millions de Français fragiles", a-t-il ajouté.

06h45

Plus de 150 millions de cas de Covid-19 ont été recensés dans le monde, alors que le nombre de nouvelles contaminations quotidiennes atteint actuellement des niveaux inédits depuis le début de la pandémie, selon un comptage de l'AFP à partir de bilans officiels vendredi à 4h20 GMT.

150.337.583 cas ont été officiellement déclarés depuis la découverte du virus en Chine en décembre 2019, dont près de 6 millions en une semaine, un chiffre tiré vers le haut par l'explosion du nombre de contaminations en Inde, où 2,5 millions de cas ont été détectés ces sept derniers jours.

06h03

Les premières cargaisons d'aide médicale américaine sont arrivées vendredi en Inde, qui subit une recrudescence exponentielle des cas de Covid-19. Un transporteur militaire Super Galaxy transportant plus de 400 bouteilles d'oxygène ainsi que d'autres équipements hospitaliers et près d'un million de tests rapides de dépistage du coronavirus a atterri à l'aéroport international de New Delhi, alors que la capitale indienne lutte contre une crise sanitaire sans précédent.

L'Inde connaît actuellement un taux de contamination record avec plus de 370.000 cas et 3.600 décès recensés par jour. Une opération d'aide internationale d'envergure a été lancée par de nombreux pays qui ont promis leur aide. La livraison américaine, partie de la base militaire de Travis en Californie, fait suite aux entretiens qui ont eu lieu cette semaine entre le président américain Joe Biden et le Premier ministre indien Narendra Modi.

05h59

Un cas de variant indien du coronavirus a été détecté en France métropolitaine, dans le Lot-et-Garonne (sud-ouest), suivi par deux autres dans la région de Marseille, ont annoncé les autorités.

04h12

Le Brésil a dépassé jeudi le seuil des 400.000 morts du Covid-19, selon les chiffres du ministère de la Santé qui font état de 401.186 morts dans le deuxième pays le plus endeuillé derrière les Etats-Unis.