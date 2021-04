Rennes : de nouveaux tags racistes découverts sur un centre culturel musulman

La deuxième fois en 15 jours. De nouveaux tags racistes, faisant allusion au récent attentat de Rambouillet, ont été découverts vendredi matin sur un mur du centre culturel islamique Avicenne de Rennes, déjà visé le 12 avril dernier.

«On vous avait prévenu, l'immigration tue... #Rambouillet», «Français réagissez, Mélanchon (sic) collabo», pouvait-on lire sur le mur extérieur du centre culturel qui abrite une mosquée. La police était sur place vendredi matin.

Le Conseil français du culte musulman (CFCM) a «condamné fermement les inscriptions racistes et islamophobes dont a été victime une nouvelle fois le centre musulman Avicenne de Rennes».

«Solidarité avec les fidèles et responsables du centre face à cette nouvelle et lâche provocation», a tweeté le CFCM.

Le CFCM condamne fermement les inscriptions racistes et islamophobes dont a été victime une nouvelle fois le centre musulman Avicenne de Rennes. Solidarité avec les fidèles et responsables du centre face à cette nouvelle et lâche provocation. pic.twitter.com/lmartYMVkd

