Covid-19 : les clubbeurs s'apprêtent à danser pour une nouvelle soirée-test à Liverpool

Le Royaume-Uni organise une deuxième soirée test dans une boîte de nuit de Liverpool, ce samedi 1er mai. 3.000 personnes vont pouvoir danser sans masque.

Les fêtards sont attendus à la discothèque Le Circus, jusqu' à 23 heures, pour ce second concert-test, organisé par le gouvernement britannique afin d'évaluer les risques de contagion au Covid-19.

Thank you Liverpool





We’ve waited so long for this, let’s do it all again tomorrow then? pic.twitter.com/ZKBqeiEPA4

— CIRCUS (@CIRCUSmusic) April 30, 2021