DIRECT - 1er-Mai : plus de 106.000 manifestants en France dont 17.000 à Paris, selon le ministère de l'Intérieur

Après une fête du travail 2020 confinée, les organisations syndicales font leur retour, ce samedi 1er mai. La CGT a appelé avec FO, la FSU et Solidaires à une journée de mobilisation et de manifestations «pour l'emploi, les salaires, les services publics, la protection sociale , les libertés et la paix dans le monde». 100.000 manifestants sont attendus sur l'ensemble du territoire, selon les autorités.

19H22

Un total de 106.650 personnes ont manifesté samedi en France pour le 1er-Mai, dont 17.000 à Paris, a indiqué le ministère de l'Intérieur, la CGT dénombrant elle 150.000 manifestants sur l'ensemble du territoire.

Le ministère a dénombré 281 manifestations dans le pays et 56 interpellations, dont 46 à Paris. Il a également fait état de six policiers blessés, dont trois dans la capitale.

18H52

Plus de 150.000 personnes ont manifesté en France pour le 1er-Mai, dont 25.000 à Paris, malgré la pluie et le Covid-19, a annoncé samedi la CGT à l'AFP. En 2019, le ministère de l'Intérieur en avait comptabilisé 164.000 et la CGT 310.000. L'année dernière les syndicats avaient organisé un 1er-Mai virtuel en raison des restrictions liées au confinement.

18H00

Sur Twitter, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a tenu à remercier les forces de l'ordre face à «ceux qui ne sont pas venus manifester, mais pour casser».

Merci aux policiers et gendarmes pour leur action vis-à-vis de ceux qui ne sont pas venus pour manifester, mais pour casser. 34 interpellations à Paris à cette heure. Soutien aux forces de l’ordre blessées. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) May 1, 2021

17H08

34 personnes ont été interpellées à Paris, selon les chiffres communiqués par la préfecture de police, en marge des manifestations du 1er mai.

15h23

La tension est palpable dans le cortège parisien. Plusieurs milliers de manifestants ont quitté samedi la place de la République à Paris en direction de celle de la Nation, pour célébrer la journée internationale des travailleurs. A l'appel de la CGT, FO, la FSU, Solidaires et des organisations de jeunesse Unef et UNL, le cortège s'est ébranlé derrière une banderole proclamant: «pour les droits sociaux, les libertés, contre l'état d'urgence, pour la paix et la solidarité internationale».

Après une grosse demi-heure de défilé, la situation s'est tendue dans le cortège entraînant l'intervention de la brigade de répression de l'action violente contre une «tentative de constitution de Black Bloc», a appris l'AFP de source policière. Avant le départ de la manifestation, encadrée de près par les forces de l'ordre, la préfecture avait fait état de 17 interpellations.

15H11

A Marseille, sous une météo peu clémente, ils étaient environ 3.500 manifestants, selon la préfecture, tandis qu'à Rennes, ils étaient 2.000, selon FO, et quelques milliers à Lille. A Nantes, la manifestation réunissait 3.750 personnes, selon la préfecture, qui a fait état de «quelques heurts» momentanés liés à la présence d’«une centaine de personnes de l'ultra gauche».

14h23

A Lyon, où 3.000 personnes ont défilé, selon la préfecture, un bref affrontement a éclaté en début de manifestation entre un petit groupe de «black blocks» et des policiers. Des vitrines et panneaux publicitaires ont été endommagés.

La préfecture a fait état de quatre interpellations.

13h43

17 interpellations ont eu lieu à Paris avant le départ du cortège, selon la préfecture de police de Paris. A Lyon, les forces de l'ordre ont dû intervenir pour disperser «un groupe de 200 personnes» qui «faisait usage de mortiers à l'encontre des policiers», souligne la préfecture sur Twitter.

Alors qu'un groupe hostile de 200 personnes, en tête de cortège, faisait usage de mortiers à l'encontre des policiers, les forces de l'ordre sont intervenues pour disperser le groupe et permettre à la manifestation de reprendre son cours. — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) May 1, 2021

13H34

«Il faut changer radicalement de politique», a affirmé Philippe Martinez, au départ de la manifestation parisienne. «Le quoi qu'il en coûte bénéficie surtout aux entreprises (...) Dans certaines entreprises les aides servent à licencier».

Philippe Martinez, présent à la manifestation parisienne du 1er Mai : «Le quoi qu’il en coûte bénéficie surtout aux entreprises (…) Dans certaines entreprises les aides servent à licencier» #MidiNews pic.twitter.com/ZIDFyZaEWo — CNEWS (@CNEWS) May 1, 2021

13H22

Un cortège s'est élancé à Lille (Nord), où le député de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon est présent.

13H01

A Paris, le cortège partira à 14H00 de la place de la République en direction de celle de la Nation, à l'appel des quatre organisations syndicales et des mouvements de jeunesse Unef et UNL. Le numéro un de la CGT et son homologue de FO Yves Veyrier défileront côte à côte.