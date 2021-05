À Nice, la vaccination ne connaît pas de répit

En ce samedi 1er mai, jour de fête du travail, 4000 personnes doivent recevoir une injection de sérum Pfizer, au Palais des Expositions. Ce matin, la plus jeune volontaire de France y a même été vaccinée.

Elle n’a que 18 ans et aucune comorbidité. En milieu de matinée, Juliette Gil, une étudiante niçoise a reçu la première des deux piqures contre le Covid-19, sous le regard de son papa. « Selon la ville, elle est la personne la plus jeune de France vaccinée contre le coronavirus, se réjouissait David, quelques instants plus tard. A la mairie, on m’a expliqué prioriser désormais les personnes inscrites depuis longtemps sur la plateforme (vaccincovid19.nice.fr, Ndlr). Mon épouse, ma fille et moi-même y étions enregistrés depuis janvier. Nous sommes désormais tous vaccinés ».

« La demande de la population reste forte »

Nice est donc en avance sur le calendrier fixé par Emmanuel Macron qui prévoit que les jeunes sans comorbidité bénéficient d’une injection à compter du 15 juin. « Il ne faut pas oublier que le centre de vaccination du Palais des Expositions est le plus grand de France, explique le docteur Hervé Caël, conseiller municipal de Nice. Dès le début, le maire a voulu qu’il soit dimensionné pour vacciner massivement. Aujourd’hui, on se rend compte que la demande de la population reste forte. En ce 1er mai, il est important de rendre hommage à tous les acteurs de cette campagne de vaccination. Qu’il s’agisse des soignants, des personnels administratifs, des agents d’entretien, des agents de sécurité et de tous les autres ».

Les personnes en surpoids vaccinées

Depuis ce matin, les personnes en surpoids (avec un indice de masse corporelle supérieur à 30) ont commencé à se faire vacciner au Palais des Expositions. Comme Shane, 24 ans. « Je vais pouvoir reprendre le travail sans avoir la crainte d’être contaminé », expliquait ce serveur au chômage partiel depuis des mois. « L’obésité est un facteur commun à beaucoup de jeunes malades hospitalisés en réanimation », appuie le docteur Hervé Caël.

Dans les Alpes-Maritimes, 64 patients Covid-19 sont toujours pris en charge dans les services de réanimation. Trois malades sont décédés au cours des dernières 24 heures et le taux d’incidence est de 167 cas pour 100 000 habitants