À Nice, les restaurateurs se préparent à remettre le couvert

Comme partout en France, les établissements de la capitale azuréenne pourront accueillir leurs clients en terrasse à partir du 19 mai (avec un couvre-feu à 21h), puis à l’intérieur à partir du 9 juin (avec une jauge maximale à 50% et un couvre-feu à 23h).

Ce calendrier de réouverture annoncé par le président de la République est une première bouffée d’oxygène pour les professionnels même si tout n’est pas réglé pour autant. « Durant la première phase, les restaurants qui ont de petites terrasses ne pourront pas être rentables, explique Fred Ghintran, le patron de la Brasserie Félix Faure, en centre-ville de Nice. Ce sera notre cas. Nous allons ouvrir dès le 19 mai pour nous remettre le pied à l’étrier. Mais cela ne nous permettra pas de réaliser un chiffre d’affaires suffisant pour faire travailler plus de 25% de nos salariés. Certains établissements seront contraint de rester fermés. C’est pour cela que l’État doit continuer à nous aider jusqu’à ce que nous puissions tous reprendre une activité normale ».

La levée des contraintes est prévue pour le 30 juin, si l’épidémie de Covid-19 est maîtrisée. D’ici là, les tablées seront limitées à six convives en terrasse et les équipes sont impatientes de reprendre du service. «Tous nos serveurs, barmen et cuisiniers sont sur le pied de guerre, explique le restaurateur qui est également le vice-président azuréen de l’UMIH (union des métiers et des industries de l’hôtellerie). Les clients seront au rendez-vous. Tout le monde a envie de vivre et de se retrouver après tant de privations. Et puis, au-delà du 30 juin, les restrictions de voyage devraient être levées et les touristes pourraient revenir. Nous devons donc rester optimistes ».

Les serveurs bientôt vaccinés ?

Durant cette longue période de fermeture administrative, beaucoup d’établissements ont réalisé des travaux en salle et dans leurs cuisines. « Nos fournisseurs sont prêts, explique Fred Ghintran. Mais certains vont mettre un peu plus de temps car ils doivent relancer la production de produits spécifiques consommés dans la restauration ».

À Nice, les professionnels pourront compter sur le soutien de la municipalité qui devrait permettre aux établissements d’étendre leurs terrasses dans certaines rues piétonnes. Dans chacun d'eux des règles de distanciation et de nettoyage seraient mises en place tandis que des autotests y seraient distribués et leur utilisation obligatoire. Un protocole sanitaire que le maire de Nice Christian Estrosi a proposé, il y a quelques jours, au ministre de la santé Olivier Véran en vue de cette première phase de déconfinement.

Les serveurs pourraient également être vaccinés prioritairement, selon les représentants de la profession.