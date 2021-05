Covid-19 : voici les départements dans lesquels les 4e et 3e reprennent en demi-jauge

Si tous les collégiens français de 6e et 5e vont retrouver physiquement leurs établissements et leurs classes, ceux de 4e et 3e seront en demi-jauge dans 15 départements plus touchés par l’épidémie de Covid-19. Lesquels sont concernés ?

Par ordre alphabétique, les départements dans lesquels les élèves de 4e et 3e alterneront entre présentiel et distanciel sont :

- Aisne

- Bouches-du-Rhône

- Essonne

- Hauts-de-Seine

- Loire

- Nord

- Oise

- Paris

- Rhône

- Sarthe

- Seine-et-Marne

- Seine-Saint-Denis

- Val-de-Marne

- Val-d’Oise

- Yvelines

Dans les autres départements du pays, les collèges accueilleront donc tous les élèves. A noter que la durée du dispositif de la demi-jauge n'est pas défini.

Concernant les lycéens, ils devront tous être en demi-jauge dans leurs établissements.