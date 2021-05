Déconfinement : le maire de La Baule veut rouvrir les discothèques le 30 juin

Elles se considèrent comme les grandes oubliées du processus de déconfinement. Les discothèques ont reçu le soutien du maire de La Baule Franck Louvrier (LR), qui a réclamé ce dimanche qu’elles puissent rouvrir le 30 juin.

Estimant que l’on «ne peut pas laisser au bord du chemin ces 42.000 professionnels du divertissement», il a donc demandé au gouvernement que les boites de nuit puissent à nouveau fonctionner au même moment que les bars et les restaurants seront autorisés à recevoir des clients, de façon totale et sans restriction.

Le calendrier de déconfinement annoncé par le président Emmanuel Macron ne donne pour le moment aucune perspective de réouverture pour les discothèques, touchées de plein fouet par la crise sanitaire du Covid-19.

Un moyen d'inciter les jeunes à se faire vacciner ?

Le maire de La Baule a précisé que pour prendre le moins de risque possible, les discothèques pourraient cependant se voir imposer un «pass sanitaire et l’installation de purificateurs d’air». Selon lui, cette initiative devrait permettre «d'inciter les plus jeunes à se vacciner rapidement, conformément aux récentes annonces du président de la République pour la vaccination dès 18 ans», qui doit être ouverte le 15 juin.

Il s’agirait également d’une décision très importante pour la saison touristique de La Baule, qui compte 17.000 habitants l'hiver et jusqu'à 130.000 personnes l'été, et dont ce secteur représente au moins 50% de son activité économique, selon la mairie.