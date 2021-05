Paris : une femme pompier réserviste activement recherchée par la famille de l'homme qu'elle a sauvé

Sans son intervention, Peter aurait peut-être pu mourir d'un arrêt cardiaque en plein Paris. Une femme – que les témoins de la scène assurent être pompier réserviste – a pu le sauver grâce à des gestes précis de premiers secours. Elle est activement recherchée par la famille de cet homme de 53 ans.

Les faits se sont déroulés mercredi dernier au Parc Monceau (17e), là où Peter a l'habitude de courir. Sans nouvelle de lui alors qu'il aurait dû rentrer avant le couvre-feu, sa femme Lori est finalement contactée par un médecin urgentiste, qui se trouve dans l'ambulance avec Peter, victime d'un arrêt cardiaque.

Un massage cardiaque salvateur

A l'hôpital Georges Pompidou (15e) où il est transféré, Lori apprend ensuite que son mari est hors de danger et a survécu grâce à un massage cardiaque prodigué quelques secondes seulement après sa chute. Des gestes précis de premiers secours qui lui ont sans aucun doute sauvé la vie.

Emue, et particulièrement désireuse de remercier la personne qui a effectué le massage, Lori et sa famille préparent des affiches, qu'ils viennent coller au Parc Monceau (17e) dans la semaine. Sur celles-ci, on peut lire : «vous avez sauvé la vie de mon mari [...] Grâce à quelqu'un qui lui a fait un massage cardiaque, il a survécu et aura peu de séquelles».

Publié sur les réseaux sociaux, son message a ensuite été largement relayé. A tel point que plusieurs témoins de la scène prennent le temps de lui écrire, comme Alizée F., chargée de communication à l'ARS Ile-de-France. «Madame, je suis la personne qui a vu votre mari et nous lui avons apporté les premiers secours avec mon conjoint en attendant que cette femme réserviste apporte son aide. Je suis tellement émue de savoir que votre mari va bien, nous n’avons jamais cessé de penser à lui», lui a-t-elle écrit.

l'héroïne serait pompier réserviste

Dans un autre message, Lori explique ensuite que d'autres témoins de la scène lui auraient assuré qu'il s'agissait d'une «femme pompier réserviste» qui se trouvait au Parc Monceau (17e) «par hasard». «Aidez-moi à la trouver. Toute notre famille souhaite vivement la remercier», écrit ensuite Lori sur Twitter, qui a trouvé sur le réseau social le moyen de toucher un maximum de monde.

Une femme (pompier réserviste ?) a fait un massage cardiaque à un homme parc Monceau et il a survécu (). La famille de cet homme souhaite la retrouver.



Il faut contacter @lhinnant (voir son message sous le tweet cité)





et formez vous aux premiers secours https://t.co/a6WokFYMwI — Cécile Duflot (@CecileDuflot) May 1, 2021

Même Cécile Duflot, l'ancienne ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales sous François Hollande, a appelé son réseau à retrouver cette femme pompier. Mais pour l'instant, ni la Brigade des pompiers de Paris (BSPP), ni l'héroïne du jour n'ont encore répondu à l'appel.

La famille de Peter – complètement «bouleversée cette semaine» – espère encore la retrouver. Et en profite pour remercier les nombreuses personnes qui ont relayé son message. «Ça fait un moment que j’ai abandonné Twitter pour des raisons variées mais je suis émue par le soutien de tout ce que j’ai trouvé aujourd’hui», a ainsi fait savoir Lori.