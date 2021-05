Vienne : des tags antisémites découverts dans un collège

Des inscriptions terrifiantes. Des tags antisémites et des croix gammées ont été découverts, samedi 1er mai au matin, dans l'enceinte d'un collège de Chauvigny, dans la Vienne. Des menaces de mort à l'encontre du principal de l'établissement ont également été inscrites.

A la veille de la rentrée des classes en présentiel, le collège Gérard-Philipe de Chauvigny restait ce dimanche sous le choc.

Sitôt les faits découverts par un membre du personnel, la préfète de la Vienne Chantal Castelnot, le président du département Alain Pichon et la rectrice de l'académie de Poitiers Bénédicte Robert ont émis un communiqué commun.

Avec @Prefet86 et @departement86 nous dénonçons et condamnons les inscriptions intolérables sur les murs du collège de Chauvigny et apportons tout notre soutien à la communauté éducative et à son chef d'établissement.



Procureur saisi et plainte déposée. @acpoitiers pic.twitter.com/9TpBOOHF1A

— Bénédicte Robert (@BndicteRobert) May 1, 2021