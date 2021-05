Aides financières pour les jeunes : un nouveau simulateur disponible pour connaître vos droits

Frappés de plein fouet par la crise sanitaire, les jeunes peinent à étudier convenablement, sont privés de vie sociale et ont toutes les difficultés du monde à trouver un emploi. C'est pourquoi, pour les aider à traverser cette période compliquée, le gouvernement a mis en place un simulateur en ligne pour qu'ils puissent connaître précisément les aides auxquelles ils ont droit.

Baptisé «La Boussole», ce tout nouvel outil a été lancé le 27 avril, et est accessible via la plate-forme 1jeune1solution.gouv.fr. Selon ses concepteurs, tout a été pensé pour offrir une réponse la plus personnalisée possible.

Il permettra «d’avoir une estimation des aides auxquelles les jeunes peuvent prétendre», a ajouté Matignon, en citant notamment les bourses universitaires ou les aides au logement.

Concrètement, pour utiliser «La Boussole», le jeune doit ainsi fournir quelques informations, notamment sa date de naissance, sa situation actuelle (étudiant, en recherche d’emploi, en stage...), son code postal, ses revenus sur les derniers mois, ou encore les revenus fiscaux de ses parents s’il est toujours rattaché à leur foyer.

Une fois cette étape franchie, le simulateur liste ensuite différents types d’aide auxquelles le jeune peut prétendre. Parfois le montant de chaque aide est même affiché, en fonction des infos fournies.

Aides au logement, santé, garantie jeune, aides directes ou aides à la mobilité : en 5 minutes, chacun peut accéder aux aides auxquelles il a droit.



Cette plateforme, c'est le réseau de ceux qui n'en n'ont pas : pas besoin d'être « rancardé » pour trouver ce qu'on cherche ! pic.twitter.com/TTy45liF6V — Jean Castex (@JeanCASTEX) April 27, 2021

Ce faisant, le jeune va pouvoir, entre autres, voir s'il peut avoir les aides au logement délivrées par la CAF, la bourse sur critères sociaux, le prêt étudiant garanti par l’Etat, les repas du Crous à 1 euro, le logement dans une résidence du Crous, voire même une aide pour partir en vacances ou diverses aides locales.

Plus de lisibilité pour des aides pas toujours suffisantes

Bon à savoir : le simulateur rappelle également tous les «bons plans», ces coups de pouce qui restent parfois inconnus des bénéficiaires. A titre d'exemple, tous les jeunes de moins de 26 ans vivant dans l’Union européenne peuvent accéder gratuitement à certains musées et monuments nationaux, sur présentation d’une pièce d’identité.

Enfin, vient l'étape la plus décisive. Une fois les aides listées, le jeune n'a plus qu'à cliquer sur «demander cette aide», et le simulateur va indiquer les démarches à effectuer. Selon les cas, le lien pour faire la demande en ligne sur le site dédié sera même accessible depuis «La Boussole» en un seul clic.

«La Boussole» vient ainsi ajouter une pierre aux différentes aides et dispositifs déjà mis en place par l'Etat comme l’aide exceptionnelle de 150 euros pour les étudiants boursiers, l’aide exceptionnelle de 200 euros pour les étudiants et les jeunes précaires de moins de 25 ans, ou encore les repas à 1 euro pour tous les étudiants dans les restaurants universitaires. Des aides toujours bienvenues, mais parfois insuffisantes.