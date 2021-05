Avec le retour du train, la vallée de la Roya retrouve l’espoir

Sept mois après la catastrophe naturelle qui a fait 10 morts et plus d’un milliard d’euros de dégâts dans le haut-pays, le train des merveilles entre Nice, Breil-sur-Roya et Tende (Alpes-Maritimes) a été remis en service ce lundi matin. Un soulagement pour les habitants qui se battaient pour sauver la ligne.

Elle est considérée comme « une ligne de vie » par les habitants de Tende, Fontan, Saorge ou encore Breil-sur-Roya. La ligne ferroviaire desservant la vallée de la Roya fonctionne de nouveau, après sept mois de travaux pharaoniques. Cette ligne utilisée par les collégiens et les lycéens est également un outil indispensable à la reprise économique dans les villages sinistrés par la tempête Alex, à l’est des Alpes-Maritimes.

Ce lundi matin, le président de la région PACA Renaud Muselier et le président-délégué de cette même collectivité Christian Estrosi ont effectué le premier voyage aux côtés de maires, de représentants de l’État et de responsables de la SNCF. Un pas de plus vers le désenclavement de la vallée de la Roya, frontalière avec l’Italie, dont les accès routiers n’ont pas encore été totalement rétablis contraignant ainsi beaucoup d’habitants à partir.

« 32 000 signataires réclamaient la pérennisation de la ligne »

« Sept mois après la tempête, les travaux pour la réouverture complète démontrent notre volonté de sauvegarder définitivement cette ligne et de ne fermer aucune gare », a souligné Christian Estrosi. « La Région a débloqué 50 millions d’euros d’aide pour la reconstruction dans la vallée de la Roya », a-t-il rappelé. Renaud Muselier le président de la région a annoncé la gratuité pour les passagers jusqu’en septembre grâce au nouveau « pass réouverture ».

Dans une pétition adressée au Président de la République Emmanuel Macron, près de 32000 signataires réclamaient la pérennisation de cette liaison ferroviaire. « Elle est indispensable à la vie, voire à la survie de notre vallée et des liens immémoriaux avec nos amis italiens. Cette remise en service est aussi l’occasion de demander des horaires plus adaptés aux besoins des usagers, notamment en raison des fermetures de routes », ont réagi les membres du groupe « la Cuneo-Nizza Unisce » qui se battent pour le maintien du train dans la Roya.