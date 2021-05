Déconfinement : ce qui est autorisé et ce qui est interdit à partir de ce lundi

La France entame à partir de ce lundi 3 mai la phase 1 de son déconfinement. Ce faisant, qu'est-il possible de faire ou ne pas faire à compter d'aujourd'hui ? On fait le point.

se déplacer à plus de 10 kilomètres : oui

Premier changement de taille, les attestations de déplacement sont supprimées en journée. Concrètement, cela signifie, d'une part, qu'il est possible de se déplacer sans avoir à justifier le motif de sa sortie et, d'autre part, que la limite des 10 ou des 30 km autour de son domicile ne s'applique plus.

Changer de département : oui

Autre conséquence de cette première étape du déconfinement, les déplacements inter-régionaux sont de nouveau autorisés. C'est bien sûr l'une des conséquences logiques au fait qu'il est à présent possible de se déplacer à plus de 10 kilomètres de chez soi.

sortir entre 19H et 6h du matin : non

C'est la grande subtilité de cette première phase du plan de déconfinement. Si les attestations de déplacement sont supprimées et les déplacements inter-régionaux à nouveau autorisés, le couvre-feu, lui, reste en revanche maintenu de 19 h à 6 h.

Autrement dit, les déplacements en dehors de ces horaires restent interdits sauf motifs impérieux sauf motifs dérogatoires. Dans ce contexte, une attestation dérogatoire est donc toujours nécessaire pour sortir le soir pendant les heures du couvre-feu.

Et, comme d'habitude, tout contrevenant s’expose à une première amende de 135 euros en cas d’infraction.

Retourner au bureau : NON

Pour retrouver les collègues au burau, il va encore falloir patienter. Dans la mesure du possible, et du cadre fixé par la loi, le télétravail est en effet maintenu.

Pour rappel, le télétravail est obligatoire «dès lors que les activités le permettent» et doit être « porté à 100% pour les salariés qui peuvent effectuer l’ensemble de leurs taches à distance».

Cette règle est censée rester en vigueur jusqu’au 9 juin prochain, avec la possibilité toutefois d’obtenir une autorisation de se déplacer à son lieu de travail dans la limite d’une journée par semaine.

les rassemblements de plus de 6 personnes : non

Depuis le 24 mars, les rassemblements de plus de six personnes en extérieur sont interdits dans l'Hexagone. Cette règle va continuer à s'appliquer.

Là encore, un changement aura lieu le 19 mai prochain. A cette date, ce sont les rassemblements de plus de 10 personnes qui seront interdits (au lieu de plus de 6 personnes jusque-là donc).

DÉPOSER SES ENFANTS À L'ÉCOLE OU emmener son ado au lycée : oui

Autre changement d'importance, au chapitre éducatif celui-ci, les lycéens reprennent les cours en présentiel mais par demi-jauge. Les collégiens, eux, reprennent tous les cours en présentiel.

Toutefois, les classes de 4e et 3e des 15 départements les plus touchés par l'épidémie reprennent eux aussi les cours en demi-jauge. Il s'agit des élèves des départements suivants : l'Aisne, les Bouches-du-Rhône, l'Essonne, les Hauts-de-Seine, la Loire, le Nord, l'Oise, Paris, le Rhône, la Sarthe, la Seine-et-Marne, la Seine-Saint-Denis, le Val-d'Oise, le Val-de-Marne et les Yvelines.

SE RENDRE DANS DES COMMERCES DITS «NON-ESSENTIELS» : NON

Les boutiques de prêt-à-porter, les magasins de décoration ou les commerces de jouets restent fermés. Et, au risque de se répéter, c'est le 19 mai que les commerces dits «non-essentiels» vont pouvoir à nouveau travailler. Cela au même titre que les terrasses de café (cela avec un maximum de 6 personnes par table le 19 mai), les musées, les monuments, les salles de cinémas et les théâtres avec des jauges limitées (800 personnes assises en intérieur, 1000 en extérieur).

Pour rappel, les commerces vendant des «biens et des services de première nécessité» ont le droit de rester ouverts. Ainsi, il est possible de se rendre dans des magasins alimentaires, mais aussi dans les librairies, chez les disquaires ou encore chez le coiffeur.

Pratiquer un sport en extérieur : oui

A compter de ce lundi 3 mai, la pratique du sport en extérieur est autorisée sans limitation de distance. Par ailleurs, la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, a émis un tweet pour récapituler tout ce qu'il est possibke de faire à compter d'aujourd'hui sur le plan sportif.

A partir du 3 mai, nous franchissons une nouvelle étape vers une pratique sportive normale



• fin des limitations de distance



• retour du sport scolaire et périscolaire en équipements sportifs intérieurs (pour tous les mineurs le 19 mai)



Le bout du tunnel approche



Tenir ensemble pic.twitter.com/zAqXs5nPmD — Roxana Maracineanu (@RoxaMaracineanu) May 2, 2021

Ce lundi 3 mai signe notamment le retour du sport scolaire et périscolaire en équipements sportifs intérieurs.