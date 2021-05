SNCF : 5 millions de billets à bas prix pour les vacances d’été mis en vente dès ce lundi

Les Français vont pouvoir commencer à planifier leurs vacances d’été. La SNCF a annoncé mettre en vente dès ce lundi cinq millions de billets de train à bas prix, utilisables jusqu’à la fin de l’été.

Avec la première étape du déconfinement ce lundi 3 mai, qui marque la fin de la limitation de déplacement à moins de 10 kilomètres, les Français vont de nouveau pouvoir voyager d’une région à l’autre. La SNCF profite donc de cet assouplissement pour relancer l’activité des TGV, désertés pendant le confinement.

Ça y est, c'est le moment. Il est désormais temps de trouver le voyage qu'il vous faut avec @TGVINOUI, @INTERCITES et @OUIGO. — SNCF (@SNCF) May 3, 2021

Dans un entretien au Parisien, le PDG de SNCF Voyageurs, Christophe Fanichet a détaillé ces nouvelles offres. Cinq millions de billets seront vendus, du 3 au 19 mai, au prix de 39 euros. «Ils seront répartis selon les destinations et utilisables jusqu’au 29 août sur les Ouigo, les Inoui et les Intercités», précise le PDG. Les enfants de moins de 12 ans bénéficient d’un tarif avantageux de 8 euros, illimité en nombre de places et valable sur toutes les destinations.

Chaque mercredi matin, la SNCF va afficher sur son site internet tous les billets à bas prix encore disponibles pour le week-end suivant, dans un rendez-vous nommé «Un mercredi oh oui !». «Les clients n’auront plus à taper une à une toutes les destinations sur Oui.sncf pour retrouver les petits prix, cette sélection de trajets sera mise en exergue sur le site», explique Christophe Fanichet au Parisien.

Davantage de trains

Avec les différents ponts et jours fériés (Pentecôte, Ascension), la SNCF annonce mobiliser la totalité de ses agents pour assurer au mieux les voyages, et augmenter le nombre de trains dès cette semaine. Les TGV vont doubler, et passer de quatre trains sur dix en circulation à huit sur dix dès la fin de la semaine. Au total, environ 2.000 trains sont prévus pour ces ponts du mois de mai. Cependant, les trains pour ces week-ends prolongés sont déjà complets pour la plupart. Sur les petites lignes, le trafic devrait aussi reprendre son rythme normal dans les prochaines semaines.

En proposant ces voyages à petits prix, la SNCF espère retrouver au moins un taux d’occupation de 70 à 75% des trains cet été, qui permet à la société des chemins de fer d’être rentable, voire retrouver les 20 millions de voyageurs de l’été 2020.