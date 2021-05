Voici la nouvelle attestation pour le soir

La France entame son déconfinement progressif en quatre étapes détaillé par Emmanuel Macron à la presse quotidienne régionale jeudi. Mais malgré la levée des restrictions de mobilité sur le territoire, une attestation dérogatoire est toujours nécessaire pour sortir le soir pendant les heures du couvre-feu.

Ce lundi marque le retour au collège des 3e et 4e en demi-jauge ainsi que des lycéens en présentiel. Mais c'est aussi la fin des restrictions de déplacement - limité, jusqu'alors, à 10km autour de son domicile - et des attestations dérogatoires qui les accompagnaient. En revanche, le couvre-feu étant maintenu sur l'ensemble du territoire, une attestation de déplacement dérogatoire, reste, elle, toujours nécessaire pour se déplacer entre 19h et 6h du matin.

Cette nouvelle attestation est disponible sur le site du ministère de l'Intérieur. Elle peut être téléchargée et imprimée ou remplie directement en ligne sur cette page.

Six motifs proposés

Vous devez d'abord remplir le formulaire avec les informations suivantes : nom, prénom, adresse, date et heure de sortie.

Six motifs de sortie exceptionnelle sur les heures de couvre-feu sont ensuite proposés à savoir l’«activité professionnelle, enseignement et formation, mission d’intérêt général», «des déplacements liés à des transferts ou transits depuis des gares ou aéroports dans le cadre de déplacements de longue distance», des consultations et des soins de santé, un motif familial impérieux (assitance aux personnes vulnérables, situation de handicap), une convocation judiciaire ou administrative (ou toute démarche ne pouvant être menée à distance), et enfin, la promenade d’animaux de compagnie, limitée à «un rayon de 1 km autour du domicile».

À noter que dans le cas d'un déplacement lié à l'activité professionnelle, cette attestation doit être accompagnée d'un justificatif de déplacement professionnel.