Fonds de solidarité : ce qui va changer à partir du mois de juin

Avec la réouverture prochaine des restaurants, cafés et lieux de culture, le fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de la pandémie de coronavirus va faire l'objet d'adaptations à partir du mois de juin, a annoncé Bruno Le Maire ce lundi 3 mai. Décryptage de ces futurs changements.

Jusqu'à la fin mai

Les règles du fonds de solidarité ne changeront pas ce mois-ci. «Nous garderons l'intégralité du fonds de solidarité pour le mois de mai. Il n'y aura pas de changement, même s'il y a des ouvertures partielles pour le 19 mai», a expliqué le ministre de l'Economie au micro de RTL. Le 19 mai pourront notamment rouvrir les terrasses des bars et restaurants, les commerces non-essentiels, les lieux culturels (musées, cinémas, théâtres...) et les établissements sportifs, tous avec des jauges et des protocoles sanitaires stricts.

Les règles en vigueur depuis le mois de mars resteront donc les mêmes jusqu'à la fin mai. Les entreprises justifiant une perte d'au moins 50 % de leur chiffre d'affaires sur un mois pourront bénéficier d'une aide plafonnée à 10.000 euros ou correspondant à 20 % de leur chiffre d'affaires. Pour celles qui ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public et perdu entre 20 % et 50 % de leur chiffre d'affaires, le montant du versement restera limité à 1.500 euros.

A partir de juin

A partir du mois de juin, les conditions d'accès au fonds de solidarité seront assouplies. «A partir de début juin, pour les hôteliers, pour les cafés, pour les restaurants, pour le monde de la culture et des spectacles, pour l'événementiel, vous aurez accès au fonds de solidarité quelle que soit votre perte de chiffre d'affaires», a indiqué Bruno Le Maire sur RTL.

Hôtellerie, restaurants, cafés, monde de la culture et événementiel : "Désormais, à partir de début juin, quelque soit votre perte de chiffre d'affaires, tout sera éligible au fonds de solidarité", annonce @BrunoLeMaire dans #RTLMatin avec @VenturaAlba pic.twitter.com/TazG0cQhmz — RTL France (@RTLFrance) May 3, 2021

Le montant de l'indemnisation - qui tiendra «compte de la réalité de la situation de chacun» - n'est pas encore fixé. Il sera défini avec les professionnels des secteurs concernés en ce début de semaine, a fait savoir le locataire de Bercy, qui a précisé qu'il allait rencontrer les représentants de l'hôtellerie, de la restauration et des cafés lundi après-midi, puis ceux de l'événementiel aujourd'hui.

Par ailleurs, à partir du mois de juin, ces aides seront dégressives, «en fonction du retour à la normale», a annoncé Bruno Le Maire. Elles seront levées progressivement, sur trois mois (juin, juillet et août), avec «une clause de rendez-vous» à la fin du mois d'août. Une réunion sera organisée à ce moment-là avec les professionnels des secteurs concernés pour savoir si «des aides complémentaires» de l'Etat sont encore nécessaires.