Haute-Alpes : une élue recrute son binôme pour les élections départementales sur Facebook

Pour ne pas avoir à quitter la vie politique, Bénédicte Ferotin tente le tout pour le tout. Actuellement conseillère départementale du canton de Gap-Charance (Hautes-Alpes), l'élue manque d'un binôme pour les prochaines élections départementales. Ce mardi 4 mai, elle a donc lancé un «appel à candidature»... sur Facebook.

«Je suis conseillère départementale rassembleuse et engagée, écrit-elle. Pour remporter les élections départementales sur Gap4 [...] je recherche de toute urgence mon binôme masculin et son remplaçant. Sans ces deux Gapençais, je ne pourrai maintenir ma candidature et devrai avec regret renoncer à la politique».

Bénédicte Ferotin précise ensuite que les dossiers des candidats à l'élection doivent être déposer «demain en milieu de journée dernier délai». Pour son potentiel binôme, qui n'a donc que quelques heures pour se manifester, la consigne est claire : «Me contacter en messagerie privée aujourd'hui avant 16h».

La conseillère départementale a dû se résoudre à une telle initiative après avoir été écartée du jeu politique local. En 2015, elle a été élue au côté de Roger Didier, le maire de Gap, qui a par la suite démissionné de son mandat de conseiller départemental pour devenir conseiller régional. Son suppléant, Lionel Para, était alors devenu titulaire, formant un nouveau binôme avec Bénédicte Ferotin.

Un jeu des chaises musicales au cours duquel les cartes n'ont cessé d'être redistribuées, laissant l'élue gapençaise sans partenaire désigné pour les prochaines élections, qui se tiendront au mois de juin.