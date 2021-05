PACA : Renaud Muselier échappe à l'exclusion des Républicains

Le président des Républicains Christian Jacob a assuré mardi que son parti n'envisageait pas l'exclusion de Renaud Muselier après l'alliance passée par ce dernier en Paca avec LREM pour les régionales.

Dénonçant une «manoeuvre politicienne d'En marche», Christian Jacob s'est dit «convaincu qu'on va résister à cette déstabilisation», en assurant que le président sortant de la région Paca avait été «sensible à nos arguments». «Il va faire une communication et sur cette base on se réunira ce soir en comité d'investiture», et «je fais confiance à Renaud Muselier pour remettre de la clarté», a assuré Christian Jacob à l'issue de la réunion du comité stratégique.

«Je n’ai jamais trahi»

Avant lui le président de la région Paca avait répété qu'il n'y aurait «pas d'accord d'appareil» avec sa liste. «Je suis un homme libre» et «je n'ai jamais trahi», a-t-il ajouté en soulignant que «ce n'est pas le Premier ministre qui décide pour moi, pas le président de la République, pas ma formation politique».

Interrogé sur la possibilité que LR présente une autre liste face à lui, Renaud Muselier a affirmé que «toutes les possibilités peuvent être là, mais je ne le pense pas».

Pour Christian Jacob «ce qui serait responsable, c'est que les Républicains gagnent cette élection» et «malgré les difficultés et les manoeuvres qui ont été celles du Premier ministre et d'En marche, on est capable de les surmonter très largement»