Régionales : va-t-on pouvoir voter en extérieur ?

Le projet de loi de sortie de l’état d’urgence sanitaire qui devrait être examiné par l’Assemblée nationale dans quelques jours, intégrerait les dispositions mises en place pour rendre possible les campagnes et les élections régionales.

Ces dernières, qui ont lieu tous les six ans se dérouleront cette année, dans un contexte inédit en raison de la crise sanitaire. Initialement prévues en mars dernier, elles ont finalement été reportées à la fin du mois juin prochain suite à l’avis du Conseil scientifique Covid-19.

De plus, un double scrutin a été organisé afin d’encourager la participation électorale et de veiller à ne pas trop solliciter les électeurs, qui pourront choisir leurs conseils départementaux et régionaux le même jour.

Des bureaux de vote en extérieur ?

En ce qui concerne les différentes dispositions mises en place, le texte prévoit la possibilité de voter en extérieur. Il s’agit d’une première et cette mesure aiderait à limiter le risque de contamination.

Toutefois la décision pourrait revenir aux maires «qui pourraient décider que ces opérations peuvent, dans les limites de l’emprise du lieu de vote désigné par l’arrêté préfectoral mentionné à l’article R.40, se dérouler à un emplacement, y compris à l’extérieur des bâtiments», comme l’explique le second point de l’article 8.

Cette éventualité serait évidemment une dérogation aux dispositions du code électoral, puisqu’en temps normal les opérations de vote se déroulent dans une salle. Les conditions météorologiques seront également prises en compte, et des aménagements de type tentes ou chapiteaux de réception pourraient être installés.

Le vote par procuration est également recommandé, notamment pour les personnes fragilisées. Et dans le cadre des mesures sanitaires, les personnels des bureaux de vote pourront se faire vacciner en priorité avant le scrutin. Il disposeront d’une attestation fournie par le maire. Ils pourront également disposer d’un test négatif de moins de 48 heures.