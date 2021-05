Bicentenaire de Napoléon : quel est le programme des commémorations ?

Napoléon aura le droit à sa commémoration. Pour le 200e anniversaire de la mort de l’empereur, Emmanuel Macron a prévu plusieurs rendez-vous, ce mercredi 5 mai.

Le premier commencera peu après 16h, à l’Institut de France, pour assister et participer à une cérémonie ou académiciens et lycéens seront présents. L’historien Jean Tulard, considéré comme l’un des spécialistes les plus éminents de Napoléon, réalisera un exposé. Ensuite, le président prendra la parole.

Son texte ne s’inscrira «ni dans le déni, ni dans la repentance», a indiqué son entourage à l’AFP, en précisant qu’il ne s’agira surtout pas d’exprimer de «jugement rétrospectif dix générations plus tard». Un conseiller présidentiel résume en indiquant qu’«il ne faut pas faire porter à l’Histoire le poids de nos débats contemporains».

Recueillement sur le tombeau de Napoléon

Puis, Emmanuel Macron se dirigera vers le dôme des Invalides, où il va déposer une gerbe de fleurs au pied du tombeau de l’empereur, vers 18h. Il sera accompagné de la ministre des Armées, Florence Parly, du major général des Armées, le général Eric Autellet, du grand chancelier de la Légion d’honneur, le général Benoît Puga, ou encore de Jean-Christophe Napoléon, descendant de la famille Bonaparte. Une minute de silence sera respectée, avant que des membres du Chœur de l’Armée française ne chantent la Marseillaise.