Couvre-feu à 19h : quand prendra-t-il fin ?

La France a entamé en début de semaine la première étape de son déconfinement. Cependant, le couvre-feu à 19h sera encore en vigueur pour quelques semaines, avant d’être repoussé, puis abandonné, si la situation sanitaire le permet.

Le couvre-feu avait été instauré sur tout le territoire national à l’issue du deuxième confinement, le 15 décembre dernier, de 20h à 6h du matin. Il a déjà subi plusieurs évolutions, passant de 18h à 6h à la mi-janvier, puis repoussé à 19h depuis le 20 mars 2021.

Emmanuel Macron a détaillé la semaine dernière les prochaines étapes du déconfinement à la presse régionale, et notamment les évolutions du couvre-feu national. Il restera en vigueur à 19h jusqu’au mercredi 19 mai prochain, jour qui marque la réouverture des commerces non-essentiels et des terrasses, et à partir duquel il sera déclaré à 21h. Les Français devront ensuite attendre le 9 juin pour une nouvelle étape : le couvre-feu restera en vigueur, mais seulement à partir de 23h.

Il faudra ensuite attendre la date du 30 juin 2021 pour voir le couvre-feu complètement levé. Cependant, ces mesures restent prévisionnelles, et sont susceptibles d’être modifiées si la situation sanitaire se dégrade à nouveau. Le gouvernement a notamment fixé un seuil d’alerte : au-delà d’un taux d’incidence de 400 cas de coronavirus pour 100.000 habitants, ou d'une forte croissance de cet indicateur, des «freins d’urgence» aux mesures allègements pourraient être décidés dans les départements concernés.

Mais pour le moment, depuis mardi 4 mai, plus aucun département français ne se trouve au-dessus de cette limite, selon les données du ministère de la Santé. Les données hospitalières montrent une légère décrue, avec de moins en moins de personnes en réanimation, mais elles restent toujours élevées, avec 5504 personnes en soins intensifs ce mardi.