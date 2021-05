DIRECT - Coronavirus : la baisse du nombre de patients en réanimation se poursuit

Plus d'un quart de la population de l'UE a reçu au moins une dose de vaccin . En France, le nombre de malades du Covid-19 dans les services de réanimation, qui était reparti à la hausse lundi après plusieurs jours de lente décrue, est repassé sous la barre de 5.600, selon les chiffres de Santé publique France. Suivez l'évolution de la situation en direct.

19h03

La Sarre a annoncé un allègement à compter du 13 mai de règles pour les transfrontaliers de Moselle, département retiré récemment par l'Allemagne de la liste de zones à haut risque de propagation du coronavirus.

18h27

Le nombre de malades du Covid-19 dans les services de réanimation poursuit sa lente décrue, tout comme celui de l'ensemble des personnes atteintes hospitalisées, selon les chiffres de Santé publique France.

Les services de soins critiques (qui rassemblent réanimation, soins intensifs et surveillance continue) comptaient 5.402 patients contre 5.504 mardi et 5.630 lundi. C'est le chiffre le plus bas depuis le 5 avril.

Le total des patients Covid à l'hôpital est également en nette baisse, à 27.686 contre 28.427 mardi

17h26

Les casinos français rouvriront leurs portes le 19 mai, dans un premier temps uniquement pour les machines à sous et jeux électroniques et avec une jauge de 35% de visiteurs.

16h17

Le ministère canadien de la Santé a annoncé qu'il autorisait l'utilisation du vaccin anti-covid Pfizer-BioNTech pour les enfants dès 12 ans, le Canada devenant le premier pays à l'approuver pour cette tranche d'âge.

Santé Canada a conclu que le vaccin est "sûr et efficace" pour prévenir le Covid-19 chez les enfants âgés de 12 à 15 ans après avoir réalisé un examen scientifique "rigoureux et indépendant des données probantes connues", a indiqué le ministère dans un communiqué. Ottawa avait initialement autorisé le vaccin pour les personnes âgées de 16 ans et plus.

15h41

L'établissement français du sang (EFS) Auvergne-Rhône-Alpes a lancé en avril un essai clinique baptisé "CovidEp" basé sur le renouvellement du plasma de patients atteints de formes graves du Covid-19 afin de leur éviter l'intubation.

"Les difficultés respiratoires des malades semblent être en partie liées à une forte présence de substances inflammatoires dans le sang et à d'autres infections. On cherche à enlever ces substances anormales pendant quelques jours pour que le patient passe le cap de cette hyper inflammation", explique à l'AFP le Dr Olivier Hequet, l'un des coordinateurs de l'étude.

11h39

Le ministre indien des Affaires étrangères, Subrahmanyam Jaishankar, en Grande-Bretagne pour les réunions du G7, a déclaré mercredi avoir été exposé à des cas potentiels de Covid-19, précisant qu'il assumerait ses engagements "en mode virtuel".

"J'ai été informé hier (mardi) soir de l'exposition à des cas potentiellement positifs au Covid. Par mesure de grande prudence et aussi par égard pour autrui, j'ai décidé de conduire mes engagements en mode virtuel. Ce sera également le cas pour la réunion du G7 aujourd'hui", a-t-il tweeté.

L'Inde, qui subit une deuxième vague dévastatrice de Covid-19 ces dernières semaines, ne fait pas partie du G7, mais elle a été invitée par la Grande-Bretagne à participer à ces discussions.

7h44

La Banque centrale de l'Inde a annoncé mercredi que 6,7 milliards de dollars de financement bon marché seraient débloqués pour les fabricants de vaccins, les hôpitaux et entreprises du secteur de la santé pour aider à contrer la deuxième vague de Covid-19 qui ravage le pays.

Le gouverneur de la Reserve Bank of India (RBI), Shaktikanta Das, a annoncé que ces prêts seraient disponibles jusqu'au 31 mars de l'année prochaine et a promis des mesures "non conventionnelles" si la crise devait s'aggraver.

6h09

L'Agence européenne des médicaments a annoncé mardi le lancement d'une procédure d'"examen continu" du vaccin du laboratoire chinois Sinovac, ce qui ouvre la voie à une éventuelle demande d'autorisation prochaine dans l'UE.

Le vaccin de Sinovac qui utilise la technique classique du virus inactivé, a été autorisé en février en Chine puis au Chili, au Brésil, aux Philippines, en Ukraine ou encore en Turquie.

1h02

Emmanuel Macron assistera jeudi à l'ouverture d'un nouveau grand centre de vaccination à la Porte de Versailles, à Paris, qui participera à "la montée en charge de la campagne vaccinale" avec jusqu'à 2.000 injections par jour, annonce l'Elysée.

00h11

