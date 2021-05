DIRECT - Coronavirus : nouvelle baisse du nombre de patients en réanimation

Plus d'un quart de la population de l'UE a reçu au moins une dose de vaccin . En France, le nombre de malades du Covid-19 dans les services de réanimation, qui était reparti à la hausse lundi après plusieurs jours de lente décrue, est repassé sous la barre de 5.600, selon les chiffres de Santé publique France mardi. Suivez l'évolution de la situation en direct.

La Banque centrale de l'Inde a annoncé mercredi que 6,7 milliards de dollars de financement bon marché seraient débloqués pour les fabricants de vaccins, les hôpitaux et entreprises du secteur de la santé pour aider à contrer la deuxième vague de Covid-19 qui ravage le pays.

Le gouverneur de la Reserve Bank of India (RBI), Shaktikanta Das, a annoncé que ces prêts seraient disponibles jusqu'au 31 mars de l'année prochaine et a promis des mesures "non conventionnelles" si la crise devait s'aggraver.

L'Agence européenne des médicaments a annoncé mardi le lancement d'une procédure d'"examen continu" du vaccin du laboratoire chinois Sinovac, ce qui ouvre la voie à une éventuelle demande d'autorisation prochaine dans l'UE.

Le vaccin de Sinovac qui utilise la technique classique du virus inactivé, a été autorisé en février en Chine puis au Chili, au Brésil, aux Philippines, en Ukraine ou encore en Turquie.

Emmanuel Macron assistera jeudi à l'ouverture d'un nouveau grand centre de vaccination à la Porte de Versailles, à Paris, qui participera à "la montée en charge de la campagne vaccinale" avec jusqu'à 2.000 injections par jour, annonce l'Elysée.

Le nombre de malades du Covid-19 dans les services de réanimation, qui était reparti à la hausse lundi après plusieurs jours de lente décrue, est repassé sous la barre de 5.600, selon les chiffres de Santé publique France publiés mardi. Les services de soins critiques (qui rassemblent réanimation, soins intensifs et surveillance continue) comptaient 5.504 patients mardi, dont 355 admis ces dernières 24 heures, contre 5.630 patients la veille.