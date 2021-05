Kaamelott le film : Alexandre Astier promet à Thomas Pesquet une surprise depuis l'espace

Ses admirateurs le savent : Thomas Pesquet n'est pas seulement friand d'espace et d'apesanteur, mais aussi de la série Kaamelott, réalisée par Alexandre Astier. En mission à bord de la Station spatiale internationale (ISS) jusqu'en octobre prochain, l'astronaute risquait de louper la sortie, prévue le 21 juillet, du film «Kaamelott - Premier volet».

C'était sans compter le soutien indéfectible des fans, qui ont lancé une pétition en ligne afin de lui permettre de voir le long-métrage en avant première, depuis l'espace.

Sous le hashtag #Kaamelottdanslespace, les auteurs du texte encouragent les soutiens de l'astronaute et les inconditionnels de la série à «faire de Kaamelott le premier film avec une exclusivité spatiale». Au moment d'écrire ces lignes, la pétition a déjà récolté 9.894 signatures.

Pas d’inquiétude, j’ai parlé au Roi avant de partir et il m’a préparé quelque chose. Ça m’aidera dans les moments où j’en aurai gros pendant cette quête spatiale. Merci Sire @AAstierOff et @Kaamelott_tweet ! https://t.co/yp77exUsWI — Thomas Pesquet (@Thom_astro) May 5, 2021

L'initiative a d'ailleurs attiré l'attention du principal intéressé. Depuis l'ISS, Thomas Pesquet a réagi sur Twitter, indiquant que «le roi», à savoir Alexandre Astier, lui a déjà «préparé quelque chose».

Ce à quoi le réalisateur de Kaamelott, confirmant une surprise visiblement prévue de longue date, a répondu : «C'est un honneur, Commandant. Si elles ont loupé la plaque Pioneer et le Golden Record, les intelligences extraterrestres capteront peut-être «la patience est un plat qui se prépare à l'avance». Ca les tiendra occupées un moment...».

La «plaque Pioneer» et le «Golden Record» correspondent aux informations sur l'Humanité apposées sur les sondes Pioneer et Voyager, envoyées dans l'espace dans les années 1970, et destinées à une éventuelle rencontre avec une intelligence extra-terrestre.