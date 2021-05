Variant indien : six personnes atteintes en Nouvelle-Aquitaine

Trois cas de variant indien ont été détectés ce 4 mai en Nouvelle-Aquitaine, a annoncé l'Agence Régionale de Santé (ARS). La région compte donc, au total, six personnes atteintes par le variant indien.

Parmi eux, un couple résidant à proximité de Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne), et un homme d'affaires de Bordeaux (Gironde). Leur contamination au variant indien a été confirmée la semaine dernière. Trois cas supplémentaires ont ensuite été identifiés, tous cas contacts du Bordelais.

L'ARS ne donne aucune précision sur l'état de santé des nouveaux patients. Mais elle avait indiqué, vendredi 30 avril, que le couple et l'homme d'affaires allaient «bien» et qu'aucun d'entre eux ne souffrait de «forme grave, tout le monde étant à la maison avec peu ou pas de symptômes». Avant d'ajouter : «la propagation est maîtrisée».

Les six cas de variant indien en Nouvelle-Aquitaine viennent s'additionner aux deux cas présents dans les Bouches-du-Rhône, et à deux cas supplémentaires en Guadeloupe.

un variant indien Présent dans 17 pays

A l'échelle mondiale, le variant indien (ou variant B.1.617) est présent dans au moins 17 pays, selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS). L'Inde, le Royaume-Uni et les Etats-Unis sont les plus touchés. Les scientifiques continuent de surveiller attentivement la progression du variant, soupçonné d'avoir provoqué une explosion des contaminations en Inde, même si rien ne prouve qu'il soit le seul responsable.

Pour l'instant, il est difficile de dire si le variant indien est plus contagieux ou plus mortel que les autres. «Aucune donnée solide n'est disponible», affirme le Conseil scientifique, dans une note datée du 23 avril.

Ce variant présente «deux mutations déjà connues mais non associées jusqu'ici», précise le Conseil scientifique. L'une d'elles, L452R, a déjà été détectée dans le variant californien. L'autre, E484Q, est très proche de la mutation E484K, contenue dans la majorité des «Variants of concern» (VOC), soit ceux qui inquiètent l'OMS. La présence de cette mutation pourrait rendre le variant potentiellement plus résistant aux vaccins. «On peut donc s'attendre à une efficacité vaccinale conservée mais limitée», traduit le Conseil scientifique. Le laboratoire BioNTech s'est quant à lui dit «confiant» en l'efficacité de son vaccin contre le variant indien.