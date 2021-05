Voici le signe astrologique qui serait le plus jaloux

Ressentir de la jalousie amoureuse quand on est couple est un phénomène naturel et très fréquent. Toutefois, ce sentiment s’exprime avec plus ou moins d’intensité en fonction des personnes. Selon l’astrologie, ce trait de caractère est particulièrement dominant chez celles nées entre le 23 octobre et le 22 novembre.

Soupçonneux de nature, le signe du Scorpion est en effet de loin le plus jaloux du zodiaque, analyse l’astrocoach Nathalie Marcot. Gouverné par Mars, planète associée à l'agressivité et à la passion, ce signe d’Eau est «passionné et excessif. Avec lui, c’est tout ou rien, il n’y a pas de juste milieu. Soit il vous aime, soit il vous déteste».

«UN SCORPION JALOUX NE SE MAÎTRISE PLUS»

La simple idée de pouvoir perdre sa moitié au profit d’une autre personne lui est insupportable. Ce signe, dirigé également par Pluton, planète qui symbolise la fin des choses et la régénération, ne donne pas sa confiance facilement et «vit tout de manière très intense», ce qui peut mettre à mal la relation.

Ces natifs ont tendance «à détruire pour tout reconstruire», poursuit la spécialiste, qui rappelle que ce sont des généralités. En effet, pour avoir une analyse précise et complète, il faut également prendre en compte l’ascendant, le Lune, et les autres caractéristiques du thème astral.

Quand la jalousie envahit son esprit, il va avoir des réactions disproportionnées, tant il peine à gérer ses émotions. «Un Scorpion jaloux ne se maîtrise plus», explique Nathalie Marcot, également experte en connexion intérieure et relation de couple.

Une perte de contrôle qui est bien entendu souvent source de conflits. Et s’il s’est senti blessé et trahi, il va «chercher à se venger» et, comme tout animal à pinces qui se respecte, «il ne va rien lâcher, et ce, même après des années».

Lion et bélier sur le podium

A la deuxième place du classement des signes les plus jaloux, on retrouve…le Lion. Ce signe de Feu ne supporte pas que son ou sa partenaire «puisse s’intéresser ou ne serait-ce que regarder quelqu’un d’autre».

Il a besoin que sa moitié n’est d’yeux que pour lui. Et pour cause, il part du principe que «le meilleur, c’est lui». «Il veut être la personne la plus remarquée et la plus remarquable», note l’experte, précisant que s’il constate que son compagnon ou sa compagne porte de l’intérêt à une autre personne, «il va alors se sentir dévalorisé».

Compétitif, le Lion «aime l’exclusivité et défend son territoire», toutefois, lors d’une crise de jalousie, il sera bien moins excessif qu’un Scorpion qui, lui, va avoir tendance «à déclarer la guerre».

Enfin, le podium est complété par le Bélier, également un signe de Feu. D’après l'astrocoach, qui tient un chaîne Youtube, il faut éviter de le taquiner en tentant de le rendre jaloux, «car il va partir au quart de tour».

Dirigé par Mars, le Bélier est reconnu pour être très franc et possessif. Mais contrairement au Scorpion, il n’est pas rancunier et parvient à passer à autre chose assez rapidement.